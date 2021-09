"Nos estamos muriendo lentamente": exsoldados colombianos detenidos en Haití denuncian tortura

El audio fue enviado a Univisión Noticias por un grupo que representa a algunas de las familias de los prisioneros. "No tenemos defensa, no tenemos abogados, quieren absolver a los verdaderos culpables de la muerte del presidente", indica al comienzo de la grabación. Se queja de que no cuentan si quiera con un abogado para que los defienda y represente ante las acusaciones, y que no permiten contacto con sus familiares.