Un exsoldado colombiano podría ser la "piedra angular" para resolver el magnicidio de Haití

"Me parece bastante alentador", dijo el exenviado de Estados Unidos a Haití, Dan Foote, en una entrevista con El Mundo, un programa de noticias de la radio pública. "Antes, no estaba claro si las fuerzas de seguridad de Estados Unidos participaban plenamente en la investigación. Ahora, lo están. Y esto me hace sentir que finalmente llegaremos al fondo de este crimen", añadió.