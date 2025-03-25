Juego de Voces 2025: todo lo que debes de saber de la segunda temporada por Univision

Video Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 2 con el homenaje a Christian Nodal

La segunda temporada de Juego de Voces invita a los televidentes a ver a sus íconos musicales favoritos jugar y demostrar su talento en diferentes batallas musicales. Este reality show estará lleno de sorpresas y momentos memorables, todo bajo el lema ‘el reto está cantado’.

Juego de Voces 2025: cuándo se estrenó en Estados Unidos

La nueva temporada inició el domingo 16 de marzo por Univision en el horario de las 7P/6C.

Juego de Voces 2025: quién es la conductora de la segunda temporada



Por segunda ocasión la actriz y cantante Angélica Vale deleitará al público con su carisma y experiencia en la conducción.

Juego de Voces 2025: ¿quiénes son los participantes'



Dos equipos son los encargados de divertir al público: las ‘leyendas’, integrado por cantantes consagrados, con amplio reconocimiento en la música en español; mientras que las ‘estrellas’ cuenta con la participación de nuevos cantantes, llenos de talento y dispuestos a encontrarse en el escenario con las grandes figuras.

Las ‘leyendas’ son: Mijares , Lucero , Yuri y Emmanuel .

Juego de Voces 2025: ¿quiénes son los participantes que repiten en la segunda temporada?



El año pasado participaron los equipos de los ‘consagrados’ y uno de los participantes fue Manuel Mijares. Por parte del bando de los ‘herederos’ una de los integrantes fue Lucero Mijares. Dichos cantantes son quienes regresan por ‘la revancha’ en esta segunda temporada.

Juego de Voces 2025: ¿cuál es la dinámica de la segunda temporada?



En esta ocasión la lucha será generacional, es decir, ya no habrá batalla entre padres famosos y sus hijos, como ocurrió en la primera temporada. Ahora, las 'leyendas' y las 'estrellas' armarán una verdadera batalla musical.

Habrá nuevos juegos y dinámicas , pero las mismas ganas de cada equipo para llevarse el trofeo de campeones de Juego de Voces.

Por cada reto superado los equipos obtendrán puntos y al final de la temporada quien tenga el mayor acumulado será el ganador.

¿Cómo puedes ver Juego de Voces en Estados Unidos?



Además de seguir la transmisión cada domingo por Univision, a las 7P/6C, al siguiente lunes podrás disfrutar del programa completo por ViX.

Juego de Voces 2025: ¿cuántos programas tendrá la segunda temporada?



Este año el público gozará de las batallas musicales de las ‘leyendas’ y ‘estrellas’ durante 10 programas. Prepárate para ver sus enfrentamientos, pero también para disfrutar de la presencia de grandes invitados en algunos episodios.

Juego de Voces 2025: ¿qué pasó en el primer programa de la segunda temporada?



Fuimos testigos de las primeras batallas musicales, pero también nos conmovimos con la nueva sección ‘El Portal’, en el que Lucero fue la primera en pasar.

Fue un momento muy emocionante en el que no faltaron las lágrimas, ya que Lucero platicó con su niña de 12 años, su ‘Chispita’, a la que le hizo grandes revelaciones del futuro.

Además, ‘la novia de América’ recibió la visita de Angélica Aragón, actriz con la que compartió créditos en ‘Chispita’.

Juego de Voces 2025: ¿qué pasó en el segundo programa de la segunda temporada?



La emisión rindió homenaje a uno de los máximos exponentes del regional mexicano, Christian Nodal. El cantante tuvo duetos increíbles con Lucero, Lucerito, Yuri y María León, pero también cantó con todo el equipo de las ‘leyendas’.

En ‘El Portal’, Yahir protagonizó un momento lleno de sentimiento con su papá , Don Chito, con quien además cantó y bailó el tema ‘Popotitos’. Alexander Acha aprovechó para abrir su corazón , contar una anécdota con su papá Emmanuel y le dedicó una hermosa canción.