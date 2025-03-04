Juego de Voces 2025: Alexander Acha participa en la segunda temporada con el equipo 'Estrellas'

Video Juego de Voces: el reto está cantado entre leyendas y estrellas en esta segunda temporada

Alexander Acha trae la música por las venas y desde pequeño comenzó a mostrar su interés al tocar piano a los 5 años y desde entonces no ha dejado de prepararse al grado de ser compositor, músico y productor y ya tiene en su haber un Latin GRAMMY.

Ahora Alexander Acha, de 40 años recién cumplidos, se enfrenta a un nuevo reto como parte de la batalla musical Juego de Voces, a partir del domingo 16 de marzo , donde compartirá créditos con su papá Emmanuel y otras figuras de la música.

Juego de Voces: Alexander Acha será parte del equipo ‘Estrellas’



El cantante, quien además ser un músico completo, responsable de realizar y producir la banda sonora de un par de películas mexicanas, se integra al equipo ‘Estrellas’ donde estará a lado de Lucero Mijares, María León y Yahir, quienes vivirán divertidos momentos y se enfrentarán al bando de las ‘Leyendas’ donde también se encuentra su papá, Emmanuel.

Alexander Acha inició su carrera musical en 2008 con el tema ‘Te Amo’, el cual se posicionó en los primeros lugares de la radio en México durante 16 semanas consecutivas. En 2009 obtuvo el Latin GRAMMY en 2009 como Mejor Nuevo Artista; los premios Oye y premio Luna por Artista Revelación del año y el premio ASCAP por el tema ‘Te Amo’ por ser una de las composiciones más reproducidas de ese año y Disco Oro y Platino con su disco debut ‘Voy’. También se hizo acreedor del Disco de Oro por la reedición de su segundo álbum titulado ‘La Vida Es…’con éxitos como ‘Amiga, ‘Gracias’ y ‘Eres Tanto’.

Ha tenido exitosas colaboraciones con artistas como Los Socios del Ritmo, Grupo Cañaveral, la Sonora Dinamita, la cantante italiana Denise Faro, Dulce María, todas con millones de descargas y varios reconocimientos.

Dentro de todos los proyectos en los que ha participado, gracias a su experiencia y trayectoria, se encuentra su incursión en el reality La Academia, en México, donde fue director de la escuela en la que se formó a toda una generación de jóvenes interesados en el canto.

Juego de Voces: estreno, conductora y dinámica del show



Anota en la agenda el domingo 16 de marzo porque se día arrancará Juego de Voces , batalla musical que en su primera temporada tuvo el enfrentamiento entre cantantes famosos ‘Consagrados’ y sus hijos ‘Herederos’ y donde estos últimos resultaron ganadores.

En esta segunda temporada la dinámica ya no será padres & hijos, ahora los equipos son ‘Leyendas’, cantantes de reconocimiento internacional, y ‘Estrellas’, talentos jóvenes. La conducción está a cargo de Angélica Vale .

Solo el cantante Manuel Mijares y su hija Lucerito Mijares son los participantes que repiten en esta temporada, lo que garantiza un divertido enfrentamiento pues en las 'Leyendas' también estará Lucero como integrante.