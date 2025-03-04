Juego de Voces 2025: Lucero Mijares participa en la segunda temporada con el equipo ‘Estrellas’

Video Juego de Voces: el reto está cantado entre leyendas y estrellas en esta segunda temporada

Lucero Mijares Hogaza nació el 2 de febrero del 2005. Es hija de los cantantes Lucero Hogaza y Mijares, por lo que el canto y la actuación lo trae en las venas, por herencia de sus papás y es con ellos con los que se verá en el escenario de Juego de Voces, a partir del domingo 16 de marzo por Univision.

Sus estudios los ha realizado en Estados Unidos. Desde pequeña se interesó por la música, por lo que participó con sus padres en diferentes proyectos musicales. Además de cantar y actuar, Lucero también toca el piano y la guitarra.

PUBLICIDAD

Juego de Voces: Lucero Mijares regresa a la segunda temporada con el equipo ‘Estrellas’



Lucerito será parte de Juego de Voces 2025 , programa que nuevamente será conducido por Angélica Vale .

Además del canto, ha incursionado en el mundo del teatro musical en puestas en escenas como ‘La Jaula de las Locas’, ‘El Mago de Oz’ y, recientemente, en ‘La Tiendita de los Horrores’.

Además de sus cualidades en el teatro, Lucero Mijares también ha participado en programas de televisión y películas como ‘Por Siempre Joan Sebastian’, 'Desenfrenadas' y actualmente es una de las invitadas especiales de la serie de ViX Par de Ideotas que protagonizan Vadhir y José Eduardo Derbez.

Juego de Voces: dinámica de la segunda temporada



En la primera temporada la batalla musical enfrentó a los equipos de los 'Consagrados' contra los 'Herederos'. Este duelo de padres famosos frente a sus hijos se convirtió en un éxito total y al final fueron los 'Herederos' los que se llevaron la victoria.

Ahora en 2025 la dinámica se concentrá en dos equipos: 'Leyendas' & 'Estrellas' y Lucerito será parte de este segundo bando junto a María León, Yahir y Alexander Acha, mientras que su papá Manuel Mijares y su mamá Lucero, junto a Yuri y Emmanuel serán integrantes de 'Leyendas'.

PUBLICIDAD