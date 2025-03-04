TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Juego de Voces 2025: Lucero Mijares participa en la segunda temporada con el equipo ‘Estrellas’

Esta es la segunda ocasión en la que Lucero Mijares es parte de Juego de Voces y también la segunda vez que se enfrenta a su papá Mijares, quien regresa para ser integrante de las 'Leyendas'. ¿Volverá Lucerito a ganarle a su papá en esta reñida batalla musical? Descúbrelo a partir del domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.

Entra ya aViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Juego de Voces: el reto está cantado entre leyendas y estrellas en esta segunda temporada

Lucero Mijares Hogaza nació el 2 de febrero del 2005. Es hija de los cantantes Lucero Hogaza y Mijares, por lo que el canto y la actuación lo trae en las venas, por herencia de sus papás y es con ellos con los que se verá en el escenario de Juego de Voces, a partir del domingo 16 de marzo por Univision.

Sus estudios los ha realizado en Estados Unidos. Desde pequeña se interesó por la música, por lo que participó con sus padres en diferentes proyectos musicales. Además de cantar y actuar, Lucero también toca el piano y la guitarra.

PUBLICIDAD

Juego de Voces: Lucero Mijares regresa a la segunda temporada con el equipo ‘Estrellas’

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces


Lucerito será parte de Juego de Voces 2025, programa que nuevamente será conducido por Angélica Vale.

Además del canto, ha incursionado en el mundo del teatro musical en puestas en escenas como ‘La Jaula de las Locas’, ‘El Mago de Oz’ y, recientemente, en ‘La Tiendita de los Horrores’.

Además de sus cualidades en el teatro, Lucero Mijares también ha participado en programas de televisión y películas como ‘Por Siempre Joan Sebastian’, 'Desenfrenadas' y actualmente es una de las invitadas especiales de la serie de ViX Par de Ideotas que protagonizan Vadhir y José Eduardo Derbez.

Juego de Voces: dinámica de la segunda temporada


En la primera temporada la batalla musical enfrentó a los equipos de los 'Consagrados' contra los 'Herederos'. Este duelo de padres famosos frente a sus hijos se convirtió en un éxito total y al final fueron los 'Herederos' los que se llevaron la victoria.

Ahora en 2025 la dinámica se concentrá en dos equipos: 'Leyendas' & 'Estrellas' y Lucerito será parte de este segundo bando junto a María León, Yahir y Alexander Acha, mientras que su papá Manuel Mijares y su mamá Lucero, junto a Yuri y Emmanuel serán integrantes de 'Leyendas'.

PUBLICIDAD

Los equipos se enfrentarán a nuevos desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales, la diversión está garantizada y tú no te la puedes perder, a partir del domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.

Notas Relacionadas

Juego de Voces 2025: ¿quiénes son los famosos participantes de la segunda temporada?

Juego de Voces 2025: ¿quiénes son los famosos participantes de la segunda temporada?

Juego de Voces
2 min
Relacionados:
Juego de VocesJuego de Voces 2025Lucero Mijares

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD