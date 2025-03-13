Juego de Voces 2025: ¿cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada en Estados Unidos?

El domingo 16 de marzo a las 7P/6C la pantalla de Univision estará de fiesta con el estreno de la segunda temporada de Juego de Voces , el show donde celebridades consagradas del canto y estrellas del momento protagonizarán reñidos duelos de canto.

Juego de Voces tendrá como slogan ‘el reto está cantando’, y será conducido por segunda ocasión por Angélica Vale , quien será la encargada de presentarnos sobre el escenario a los dos equipos que participarán: Estrellas y Leyendas.

Juego de Voces: ¿cómo será la dinámica de la segunda temporada?



En esta ocasión la lucha será generacional, es decir, ya no habrá batalla entre padres famosos y sus hijos. Ahora, estos dos equipos de grandes cantantes con dos capitanes que piden una segunda oportunidad, armarán una verdadera batalla musical.

Habrá nuevos juegos y dinámicas , pero las mismas ganas de cada equipo de coronarse ganadores.

Juego de Voces: ¿quiénes integrarán el equipo de ‘Leyendas’?



Cantantes de talla internacional serán parte de este equipo, anteriormente conocido como los Consagrados.

Yuri, Lucero y Emmanuel se integran a este proyecto mientras que Manuel Mijares será el capitán, quien por cierto viene por la revancha, luego de que en la primera temporada el equipo de los Herederos, hijos de los cantantes famosos, resultaran triunfadores.

Juego de Voces: ¿quiénes integran el equipo de ‘Estrellas’?



En el caso de las Estrellas, María León, Alexander Acha y Yahir se integrarán esta temporada a este equipo y contarán con la capitanía de Lucero Mijares, toda una experta en esta batalla musical.

Juego de Voces 2025: dónde, a qué hora y cómo ver el programa en Estados Unidos



Recuerda que la transmisión del programa cada domingo podrás verla por Univision a las 7P/6C, para todo el territorio estadounidense.

Si te perdiste de algún programa la plataforma ViX será tu aliado perfecto. A partir del lunes 17 de marzo podrás ver el primer capítulo completo, y así el lunes siguiente de cada show estará disponible en la plataforma.

