TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Juego de Voces 2025: Manuel Mijares participa en la segunda temporada con el equipo ‘Leyendas’

El cantante regresa a Juego de Voces por la revancha, pues nuevamente podrá verse en el escenario con su hija Lucerito y tendrá en su exesposa Lucero a una aliada, pues ambos serán parte del equipo 'Leyendas'. No te pierdas esta divertida batalla musical a partir del domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.

Entra ya aViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Juego de Voces: el reto está cantado entre leyendas y estrellas en esta segunda temporada

José Manuel Mijares Morán, es un cantante mexicano que nació el 7 de febrero de 1958 y desde pequeño tuvo interés por la música. Mijares, como es conocido en el mundo artístico, es un artista en toda la extensión de la palabra y está de regreso para la segunda temporada de Juego de Voces.

Prepárate para el estreno de esta batalla musical entre 'Leyendas' y 'Estrellas' el domingo 16 de marzo a las 7P/6C. El eslogan de esta entrega es: 'el reto está cantado'.

Notas Relacionadas

Juego de Voces 2025: Angélica Vale será la conductora de la segunda temporada del programa de Univision

Juego de Voces 2025: Angélica Vale será la conductora de la segunda temporada del programa de Univision

Juego de Voces
2 min

Mijares será integrante de las 'Leyendas' de Juego de Voces

PUBLICIDAD

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces


Desde los siete años se interesó por la música, por lo que participó en los coros de la escuela. Sin embargo lo que mucha gente no sabe es que estudió Administración de empresas. Fue hasta 1981 cuando surgió como cantante en el Festival Valores Juveniles. Gracias a su interpretación en el certamen se ganó la oferta de participar como corista del destacado cantante Emmanuel.

En 1985 concursó en el Festival OTI. Esta participación significó un parteaguas en su carrera, ya que la disquera EMI Capitol le otorgó un contrato para grabar su primer disco como solista. Su primer álbum 'Manuel Mijares', lo lanzó en 1986, de donde salieron sencillos como 'Bella' y 'Volveré a amar', mismos que le dieron exposición mediática en la radio de México y de otros países de América Latina.

En la década de los 80 y 90 tuvo muchos éxitos musicales, entre los que destacan 'Baño de mujeres', 'Para amarnos más', 'Soldado del amor' y 'El breve espacio', canciones que ahora son consideradas un hito de la música mexicana contemporánea.

En 1987 hizo la película 'Escápate conmigo' a lado de la que en unos años se convertiría en su esposa: Lucero Hogaza. Estuvo casado con Lucero entre 1997 y 2011, tuvieron dos hijos: José Manuel y Lucero.

Mijares se ha presentado en los escenarios más importantes de la República Mexicana, Centro y Sudamérica y España, ha alcanzando ventas de más de 20 millones de discos. También ha logrado obtener diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional como: Discos de Oro, Platino y Diamante, Premios Grammy, Billboard y Lo Nuestro.

PUBLICIDAD

Juego de Voces: cuál será la dinámica de la segunda temporada y sus participantes


A diferencia de la primera entrega en la que la batalla musical se trató fue entre cantantes famosos y sus hijos, divididos en los equipos de ‘Consagrados’ y ‘Herederos’, en este 2025 los equipos son los de las ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’.

En el primero participarán los cantantes Mijares, Yuri, Lucero y Emmanuel, mientras que en el segundo veremos brillar a: Lucero Mijares, María León, Yahir y Alexander Acha.

Los dos bandos se enfrentarán a dinámicas divertidas y tendrán que demostrar que lo suyo es el canto y hacerlo como nunca. No te pierdas el gran estreno este domingo 16 de marzo, a las 7P/6C por Univision.

Relacionados:
Juego de VocesJuego de Voces 2025Manuel Mijares

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD