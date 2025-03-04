Juego de Voces 2025: Manuel Mijares participa en la segunda temporada con el equipo ‘Leyendas’

Video Juego de Voces: el reto está cantado entre leyendas y estrellas en esta segunda temporada

José Manuel Mijares Morán, es un cantante mexicano que nació el 7 de febrero de 1958 y desde pequeño tuvo interés por la música. Mijares, como es conocido en el mundo artístico, es un artista en toda la extensión de la palabra y está de regreso para la segunda temporada de Juego de Voces.

Prepárate para el estreno de esta batalla musical entre 'Leyendas' y 'Estrellas' el domingo 16 de marzo a las 7P/6C. El eslogan de esta entrega es: 'el reto está cantado'.

Mijares será integrante de las 'Leyendas' de Juego de Voces

Desde los siete años se interesó por la música, por lo que participó en los coros de la escuela. Sin embargo lo que mucha gente no sabe es que estudió Administración de empresas. Fue hasta 1981 cuando surgió como cantante en el Festival Valores Juveniles. Gracias a su interpretación en el certamen se ganó la oferta de participar como corista del destacado cantante Emmanuel.

En 1985 concursó en el Festival OTI. Esta participación significó un parteaguas en su carrera, ya que la disquera EMI Capitol le otorgó un contrato para grabar su primer disco como solista. Su primer álbum 'Manuel Mijares', lo lanzó en 1986, de donde salieron sencillos como 'Bella' y 'Volveré a amar', mismos que le dieron exposición mediática en la radio de México y de otros países de América Latina.

En la década de los 80 y 90 tuvo muchos éxitos musicales, entre los que destacan 'Baño de mujeres', 'Para amarnos más', 'Soldado del amor' y 'El breve espacio', canciones que ahora son consideradas un hito de la música mexicana contemporánea.

En 1987 hizo la película 'Escápate conmigo' a lado de la que en unos años se convertiría en su esposa: Lucero Hogaza. Estuvo casado con Lucero entre 1997 y 2011, tuvieron dos hijos: José Manuel y Lucero.

Mijares se ha presentado en los escenarios más importantes de la República Mexicana, Centro y Sudamérica y España, ha alcanzando ventas de más de 20 millones de discos. También ha logrado obtener diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional como: Discos de Oro, Platino y Diamante, Premios Grammy, Billboard y Lo Nuestro.

A diferencia de la primera entrega en la que la batalla musical se trató fue entre cantantes famosos y sus hijos, divididos en los equipos de ‘Consagrados’ y ‘Herederos’, en este 2025 los equipos son los de las ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’.

En el primero participarán los cantantes Mijares, Yuri, Lucero y Emmanuel, mientras que en el segundo veremos brillar a: Lucero Mijares, María León, Yahir y Alexander Acha.