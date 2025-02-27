Juego de Voces 2025: ¿quiénes son los famosos participantes de la segunda temporada?

Video Juego de Voces: el reto está cantado entre leyendas y estrellas en esta segunda temporada

La segunda temporada de Juego Voces está a nada de estrenarse y en ella veremos una batalla musical muy divertida, con algunos cambios en su dinámica, pero igual de emocionante y con mucho canto.

La conducción estará a cargo de Angélica Vale , quien repite en esta posición y es una de las consentidas del público hispano en Estados Unidos.

Juego de Voces: ¿cuándo se estrena la segunda temporada en Estados Unidos?



No te piertdas el estreno el domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision, señal encargada de llevar a Estados Unidos todos los domingos, este concurso musical.

Juego de Voces: ¿cuáles son los cambios en la segunda temporada?



El principal cambio es que esta temporada no será de padres cantantes famosos (Consagrados) contra sus hijos (Herederos). En esta ocasión veremos la batalla musical entre los equipos de las ‘Leyendas’ contra las ‘Estrellas’ y el slogan de este año es la frase: ‘el reto está cantado'.

Además, repiten en el elenco Manuel Mijares, quien viene por la revancha, y su hija Lucerito, quien dará muestra de su talento en el escenario. Los dos trabajarán en diferentes equipos, sortearán divertidos nuevos retos y buscarán la victoria.

Juego de Voces: ¿quiénes son los participantes del equipo ‘Leyendas’?



Ellos son los cantantes famosos, con reconocimiento internacional, que se suman a esta segunda temporada_

-Manuel Mijares: participó en la primera temporada con el equipo de los ‘Consagrados’ y viene por la revancha como capitán de las ‘Leyendas’.

-Yuri: cantante veracruzana con una sólida carrera en el canto, con reconocimiento internacional. Ha sido juez de ¿Quién Es La Máscara? en cinco temporadas.

-Lucero: cantante y actriz mexicana, lo mismo canta balada, banda o ranchero, todo un deleite verla en el escenario.

-Emmanuel: con una larga y fructífera carrera como cantante, es intérprete de éxitos como ‘La Chica de Humo’ y ‘La Séptima Luna’.

Juego de Voces: ¿quiénes son los integrantes del equipo ‘Estrellas’?



Conoce a las 'Estrellas', cuyo talento será fundamental para enfrentarse a las 'Leyendas':

-Lucero Mijares: participó en la primera temporada y junto al equipo de los ‘Consagrados’ ganó por puntos el primer lugar. Lucerito será la capitana de las ‘Estrellas’ y dará gran pelea a las ‘Leyendas’, en especial a su papá Mijares.

-Alexander Acha: cantante y compositor, digno integrante de este equipo e hijo del gran Emmanuel. Otro personaje que seguramente competirá directamente con su papá.

-María León: cantante, actriz y bailarina mexicana, con un gran talento y capacidad para actuar sobre cualquier escenario. Fue ganadora de Mira Quién Baila en el 2022.

-Yahir: originario de Hermosillo, Sonora, se dio a conocer en el mundo del canto gracias a su participación en un reality show de México. Desde entonces no ha dejado de trabajar y ha incursionado además en la actuación y el mundo del teatro.