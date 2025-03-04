Juego de Voces 2025: María León participa en la segunda temporada con el equipo 'Estrellas'

A partir del domingo 16 de marzo , Univision tendrá la segunda temporada de Juego de Voces, la batalla musical más divertida que este año mostrará la competencia entre los equipos ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’.

Con la conducción de Angélica Vale , este programa llevará entretenimiento a las familias hispanas en Estados Unidos y será la oportunidad de ver en el escenario a grandes figuras del canto.

Juego de Voces: María León será integrante del equipo de las ‘Estrellas’



María León es una de las personalidades que se suma a Juego de Voces 2025 . Es originaria de Guadalajara, Jalisco, México, y desde pequeña tuvo interés por la danza y la música. A los tres años comenzó a estudiar ballet y a los cinco inició sus clases de piano. Un año después escribió su primera composición: ‘Mamá’.

En su adolescencia quiso hacer comedia musical, por lo que su mamá la impulsó a audicionar en ‘Pop Star’, reality show de Televisa en el que resultó una de las cinco ganadoras. Cuatro años después se convirtió en vocalista del grupo Playa Limbo.

En 2014 hizo su debut teatral en el exitoso musical ‘Hoy No Me Puedo Levantar’. Ese mismo año se convirtió en la ganadora del reality show Bailando Por Un Sueño. En 2019 lanzó su primer álbum como solista: ‘Inquebrantable’; en el mismo año participó en la obra de teatro ‘Chicago’, en el papel de Roxie Hart. En el 2024 fue parte del elenco de Vaselina, obra que contó con la participación de algunos ex Timbiriche.

María León también ha sido juez en Pequeños Gigantes 2020, ganadora de ¿Quién es la Máscara? 2020 y campeona del reality Mira Quién Baila 2022.

Su segundo disco de solista ‘Alquimia’, contó con colaboraciones con Edwin Luna de la Trakalosa de Monterrey, Gloria Trevi, Rubén Albarrán y Yuri.

Juego de Voces: cuál será la dinámica de la segunda temporada y sus participantes



A diferencia de la primera entrega en la que la batalla musical se trató fue entre cantantes famosos y sus hijos, divididos en los equipos de ‘Consagrados’ y ‘Herederos’, en este 2025 los equipos son los de las ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’.

En el primero participarán los cantantes Mijares, Yuri, Lucero y Emmanuel, mientras que en el segundo veremos brillar a: Lucero Mijares, María León, Yahir y Alexander Acha.