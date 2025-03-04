Juego de Voces 2025: Yuri participa en la segunda temporada con el equipo 'Leyendas'

Video Juego de Voces: el reto está cantado entre leyendas y estrellas en esta segunda temporada

Nació el 6 de enero en 1964 en Veracruz, México, y de su pasión por el ballet clásico pasó al canto, disciplina que le dio fama y la ubicó como una de las cantantes pop más importantes de su país. Su personalidad y versatilidad ha llevado a Yuri por varios caminos y ahora será parte de la segunda temporada de Juego de Voces,

¿Cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada de Juego de Voces en Estados Unidos?

PUBLICIDAD



Los domingos ya no serán los mismos pues llegará a la pantalla de Univision esta batalla musical llena de diversión y los mejores duelos, todo bajo la conducción de Angélica Vale .

A partir del 16 de marzo a las 7P/6C prepárate para tener 10 domingos llenos de canto y ver la disputa en el escenario de los equipos 'Leyendas' & 'Estrellas'.

Juego de Voces: ¿quiénes son los participantes y cuál es la dinámica de la segunda temporada?



A diferencia de la primera temporada en la que vimos batallas musicales de cantantes famosos con sus hijos, en esta segunda entrega veremos a grandes intérpretes, con más de 30 años de trayectoria, medirse con jóvenes e impresionantes talentos.

Por el lado de las Leyendas tendremos a: Yuri, Lucero, Mijares y Emmanuel, mientras que las 'Estrellas' está integrado por Lucero Mijares, Yahir, Marí León y Alexander Acha.

En cuanto a la dinámica, te adelantamos que los duelos serán la parte central, solo que en esta ocasión se preparan nuevos retos y juegos.

Juego de voces: Yuri será integrante del equipo 'Leyendas'



Hablar de Yuri es recordar una enorme trayectoria, de más de 45 años, discos y éxitos al por mayor y millones de discos vendidos.

Grabó su primer álbum en 1978, pero fue en 1981 con la producción ‘Llena de Dulzura’ donde su carrera despegaría gracias a éxitos como ‘Deja’, ‘Maldita Primavera’, ‘Este Amor No Se Toca’, entre otros.

El Festival de la OTI, Viña del Mar sirvieron para confirmar el éxito de la intérprete, de hecho en el primero de estos participó en tres ocasiones y en la última ocasión que lo hizo, 1984, con el tema ‘Tiempos Mejores’, se llevó el triunfo.

PUBLICIDAD

Durante las décadas de los ’80 alcanzó la fama con temas como ‘Es Ella Más Que Yo’, ‘Cuando Baja La Marea’, ‘¿Qué Te Pasa?’, ‘Amores Clandestinos’ y ‘No Puedo Más’. Obtuvo varias nominaciones a los premios GRAMMY y fue galardonada con el Premio Lo Nuestro.

La actuación también ha sido un campo explorado por la querida Yuri. Lo más recordado es la telenovela ‘Volver a Empezar’, a lado de Chayanne, así como su cinta autobiográfica ‘Yuri, Mi Verdadera Historia’.

También ha participado como conductora y ha sido parte de realities de canto como ‘Cantando por un Sueño’ y ’La Voz’, además de que por cinco temporadas fue investigadora en ¿Quién Es La Máscara?.