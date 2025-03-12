TV SHOWS
Juego de Voces

Juego de Voces 2025: ¿cuál es la dinámica de la segunda temporada?

Regresa la batalla musical más divertida de la televisión, con cambios en su dinámica, más canto y momentos memorables. Descubre qué será lo nuevo de Juego de Voces este 2025.

Univision

A partir del domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision, llega la segunda temporada de Juego Voces, ahora con el slogan ‘el reto está cantado’, el show donde veremos el enfrentamiento musical entre dos equipos de famosos cantantes.

Juego de Voces unirá a generaciones y entretendrá al público con un espectáculo lleno de talento, emoción y nostalgia. Será un tributo a la música, la familia y la tradición. Con la conducción de Ángélica Vale, por segundo año consecutivo, este será el programa más divertido de la televisión hispana.

Juego de Voces 2025: equipos participantes de la segunda temporada

Juego de Voces


Esta temporada tendrá un cambio fundamental, ya que no se tratará de una batalla entre padres famosos y sus hijos, sino que los participantes serán cantantes consagrados y nuevos cantantes que se van abriendo camino. Ahora los equipos serán de ‘Leyendas’ vs ‘Estrellas'.

En las ‘Leyendas’ participan:
-Mijares
-Lucero
-Yuri
-Emmanuel

En las ‘Estrellas’ tenemos a:
-Lucero Mijares
-Alexander Acha
-María León
-Yahir

Juego de Voces 2025: dinámica de la segunda temporada


Durante cada programa veremos diferentes enfrentamientos individuales y grupales entre los dos equipos, así como secciones en las que podremos conocer más de la vida y personalidad de los participantes.

De nueva cuenta la pantalla de la suerte será la encargada de decir qué reto tendrán que realizar. Podrá ser un Dos vs Dos, La Misma Canción, Canción al Cielo, entre otras dinámicas.

Al final de cada desafío, el público en el estudio será el encargado de votar por su equipo favorito y el jugador representante acudirá al muro de los viniles para elegir un disco. Cuando concluya la gala se revelará cuántos puntos obtuvo cada bando.

Recuerda el ganador de la temporada será el que que haya obtenido más puntos. No te pierdas Juego de Voces todos los domingos a las 7P/6C por Univision.

