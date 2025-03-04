Juego de Voces 2025: Lucero participa en la segunda temporada con el equipo 'Leyendas'

Video Juego de Voces: el reto está cantado entre leyendas y estrellas en esta segunda temporada

El gusto por el canto y la actuación de Lucero le viene desde pequeña, a los 10 años de edad, y desde entonces no ha parado, al grado de ser considerada toda una ‘Leyenda’, una artista completa que ahora participará en la segunda temporada de Juego de Voces a partir del domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.

Lucero participará junto a Mijares y su hija Lucerito en Juego de Voces segunda temporada

La cantante, actriz y conductora está lista para dar cátedra de talento en el escenario de Juego de Voces en su segunda temporada, la cual será nuevamente conducida por Angélica Vale.

Lucero tiene una carrera de más de 41 años en los cuales ha vendido 30 millones de discos, algo que no cualquier artista puede presumir. Inició en los programas infantiles y de ahí, conforme fue creciendo también lo hizo en su participación en otros proyectos.

A Lucero se le atribuye el éxito de novelas como Chispita, Cuando Llega el amor, Los Parientes Pobres, Lazos de Amor, Mi Destino Eres Tú, Alborada, Soy Tu Dueña, entre otras. En el cine la hemos visto en las cintas ‘Coqueta’, ‘Delincuente’, ‘Fiebre de Amor’, ‘Escápate Conmigo’, ‘Quisiera Ser Hombre’, ‘Deliciosa Sinvergüenza’ y ‘Zapata’.

En cuanto a éxitos musicales, la lista es interminable, pero esta temporada de Juego de Voces deleitará al público con su inigualable voz y formará parte del equipo ‘Leyendas’ junto a su exesposo Mijares, Yuri y Emmanuel.

Juego de Voces: dinámica de la segunda temporada de Univision



A diferencia de la primera entrega en la que la batalla musical fue entre cantantes famosos y sus hijos, divididos en los equipos de ‘Consagrados’ y ‘Herederos’, en este 2025 los equipos son los de las ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’.

En el equipo de las ‘Leyendas’ participarán: Mijares, Yuri, Lucero y Emmanuel, mientras que en las ‘Estrellas’ estarán: Lucero Mijares, María León, Yahir y Alexander Acha.

