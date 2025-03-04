Juego de Voces 2025: Lucero participa en la segunda temporada con el equipo 'Leyendas'
Ella es una de las cantantes mexicanas con más reconocimiento a nivel mundial no solo por su voz y estilo, sino porque también ha destacado en la actuación en telenovelas. No te pierdas su participación en Juego de Voces en el equipo ‘Leyendas’, a partir del domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.
Entra ya aViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
El gusto por el canto y la actuación de Lucero le viene desde pequeña, a los 10 años de edad, y desde entonces no ha parado, al grado de ser considerada toda una ‘Leyenda’, una artista completa que ahora participará en la segunda temporada de Juego de Voces a partir del domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.
Lucero participará junto a Mijares y su hija Lucerito en Juego de Voces segunda temporada
La cantante, actriz y conductora está lista para dar cátedra de talento en el escenario de Juego de Voces en su segunda temporada, la cual será nuevamente conducida por Angélica Vale.
Lucero tiene una carrera de más de 41 años en los cuales ha vendido 30 millones de discos, algo que no cualquier artista puede presumir. Inició en los programas infantiles y de ahí, conforme fue creciendo también lo hizo en su participación en otros proyectos.
Notas Relacionadas
A Lucero se le atribuye el éxito de novelas como Chispita, Cuando Llega el amor, Los Parientes Pobres, Lazos de Amor, Mi Destino Eres Tú, Alborada, Soy Tu Dueña, entre otras. En el cine la hemos visto en las cintas ‘Coqueta’, ‘Delincuente’, ‘Fiebre de Amor’, ‘Escápate Conmigo’, ‘Quisiera Ser Hombre’, ‘Deliciosa Sinvergüenza’ y ‘Zapata’.
En cuanto a éxitos musicales, la lista es interminable, pero esta temporada de Juego de Voces deleitará al público con su inigualable voz y formará parte del equipo ‘Leyendas’ junto a su exesposo Mijares, Yuri y Emmanuel.
Juego de Voces: dinámica de la segunda temporada de Univision
A diferencia de la primera entrega en la que la batalla musical fue entre cantantes famosos y sus hijos, divididos en los equipos de ‘Consagrados’ y ‘Herederos’, en este 2025 los equipos son los de las ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’.
En el equipo de las ‘Leyendas’ participarán: Mijares, Yuri, Lucero y Emmanuel, mientras que en las ‘Estrellas’ estarán: Lucero Mijares, María León, Yahir y Alexander Acha.
Los dos bandos se enfrentarán a dinámicas divertidas y tendrán que demostrar que lo suyo es el canto y hacerlo como nunca. 'El reto está cantado' y puedes verlo a partir del domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.