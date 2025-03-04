TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Juego de Voces 2025: Lucero participa en la segunda temporada con el equipo 'Leyendas'

Ella es una de las cantantes mexicanas con más reconocimiento a nivel mundial no solo por su voz y estilo, sino porque también ha destacado en la actuación en telenovelas. No te pierdas su participación en Juego de Voces en el equipo ‘Leyendas’, a partir del domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.

Entra ya aViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video Juego de Voces: el reto está cantado entre leyendas y estrellas en esta segunda temporada

El gusto por el canto y la actuación de Lucero le viene desde pequeña, a los 10 años de edad, y desde entonces no ha parado, al grado de ser considerada toda una ‘Leyenda’, una artista completa que ahora participará en la segunda temporada de Juego de Voces a partir del domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.

Lucero participará junto a Mijares y su hija Lucerito en Juego de Voces segunda temporada

PUBLICIDAD


La cantante, actriz y conductora está lista para dar cátedra de talento en el escenario de Juego de Voces en su segunda temporada, la cual será nuevamente conducida por Angélica Vale.

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces

Lucero tiene una carrera de más de 41 años en los cuales ha vendido 30 millones de discos, algo que no cualquier artista puede presumir. Inició en los programas infantiles y de ahí, conforme fue creciendo también lo hizo en su participación en otros proyectos.

Notas Relacionadas

Juego de Voces 2025: Angélica Vale será la conductora de la segunda temporada del programa de Univision

Juego de Voces 2025: Angélica Vale será la conductora de la segunda temporada del programa de Univision

Juego de Voces
2 min

A Lucero se le atribuye el éxito de novelas como Chispita, Cuando Llega el amor, Los Parientes Pobres, Lazos de Amor, Mi Destino Eres Tú, Alborada, Soy Tu Dueña, entre otras. En el cine la hemos visto en las cintas ‘Coqueta’, ‘Delincuente’, ‘Fiebre de Amor’, ‘Escápate Conmigo’, ‘Quisiera Ser Hombre’, ‘Deliciosa Sinvergüenza’ y ‘Zapata’.

En cuanto a éxitos musicales, la lista es interminable, pero esta temporada de Juego de Voces deleitará al público con su inigualable voz y formará parte del equipo ‘Leyendas’ junto a su exesposo Mijares, Yuri y Emmanuel.

Juego de Voces: dinámica de la segunda temporada de Univision


A diferencia de la primera entrega en la que la batalla musical fue entre cantantes famosos y sus hijos, divididos en los equipos de ‘Consagrados’ y ‘Herederos’, en este 2025 los equipos son los de las ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’.

En el equipo de las ‘Leyendas’ participarán: Mijares, Yuri, Lucero y Emmanuel, mientras que en las ‘Estrellas’ estarán: Lucero Mijares, María León, Yahir y Alexander Acha.

PUBLICIDAD

Los dos bandos se enfrentarán a dinámicas divertidas y tendrán que demostrar que lo suyo es el canto y hacerlo como nunca. 'El reto está cantado' y puedes verlo a partir del domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.

Relacionados:
Juego de VocesJuego de Voces 2025Lucero

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD