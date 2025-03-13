Juego de Voces 2025: cómo ver la segunda temporada en ViX

A partir del domingo 16 de marzo arranca la segunda temporada de Juego de Voces y en esta ocasión veremos a los bandos de ‘leyendas’ y ‘estrellas’ enfrentarse en divertidas batallas musicales.

Cada programa de Juego de Voces podrás verlo en Estados Unidos todos los domingos en vivo por Univision a las 7P/6C, pero si no pudiste ver dicha transmisión entonces podrás recurrir al día siguiente a la plataforma ViX para ver el capítulo. Es decir, a partir del lunes 17 de marzo ViX tendrá disponible para suscriptores el primer programa y así sucesivamente cada lunes.

Juego de Voces 2025: conductora, equipos y participantes



Por segundo año consecutivo este reality show será conducido por Angélica Vale . En esta ocasión los equipos que se armaron son los de ‘leyendas’ y ‘estrellas’.

Por el lado de las ‘leyendas’ los participantes son: Mijares, Lucero, Yuri y Emmanuel.

El bando de las ‘estrellas’ queda integrado por Lucero Mijares, María León, Alexander Acha y Yahir.

¿Cuál es la dinámica de Juego de Voces 2025?



Esta edición ya no será un enfrentamiento musical entre papás cantantes famosos y sus talentosos hijos. Esta ocasión la dinámica será entre cantantes famosos y nuevos talentos, quienes tendrán que librar divertidas e increíbles batallas.

Serán varios los retos que se disputarán en cada programa y un participante de cada equipo pasará al escenario a realizarlo. El público en el estudio será el encargado de votar por su favorito y eso le dará derecho de pasar por un disco vinil, el cual trae grabados diferentes puntajes.

Al final de cada gala se sumarán los puntos obtenidos por cada equipo. El ganador de la temporada será aquel que haya logrado más puntos.