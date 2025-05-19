¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
Leyendas y Estrellas exprimieron sus talentos hasta el final, pero, ¿qué equipo se proclamó ganador de la edición de 2025?
¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de Juego de Voces en ViX, el mejor servicio de streaming.
A lo largo de 10 capítulos, Lucero, Mijares, Emmanuel, Yuri, Lucerito Mijares, Alexander Acha, María León y Yahir hicieron vibrar el escenario de Juego de Voces con sus talentos para el canto, baile y amistades tan entrañables como divertidas.
La gran final del programa no pudo ser diferente y nos dejó memorables presentaciones musicales, inesperadas colaboraciones y momentos iniguables.
¿Quién ganó Juego de Voces 2025?
Los equipos llegaron a la gran final con un marcador empatado: tanto Las Leyendas como Las Estrellas acumulaban 45 puntos después de 9 semanas, así que estos últimos retos serían definitivos.
En el último capítulo de Juego de Voces 2025, los equipos se midieron en 8 retos: ‘Duelo regional’ y varias rondas de ‘La última y nos vamos’ y de ‘Duelo de compas’.
En estos, contaron con la participación de colegas y amigos como Alfredo Olivas, Víctor García, Carlos Rivera, Jesse & Joy, Dulce María, Rafa Márquez y Alexis Ayala.
Además, la audiencia pudo presenciar duelos entre padres e hijos, como entre Lucero y Lucerito Mijares o Alexander Acha y Emmanuel.
Las Leyendas se llevaron el primer disco, pero de inmediato Las Estrellas ganaron fuerza y obtuvieron segundo, tercero y cuarto. Sin embargo, su racha de triunfos dio un giro para el quinto reto; a partir de éste, Las Leyendas ganaron cada uno.
A la hora de contar los puntos en los discos, el equipo conformado por Mijares, Emmanuel, Yuri y Lucero acumuló uno más que Las Estrellas, con lo que sumó 51 en total y se coronó como el ganador.