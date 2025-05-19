¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Video Alfredo Olivas canta con Lucerito, Lucero y el resto de las 'leyendas' en la final de Juego de Voces

A lo largo de 10 capítulos, Lucero, Mijares, Emmanuel, Yuri, Lucerito Mijares, Alexander Acha, María León y Yahir hicieron vibrar el escenario de Juego de Voces con sus talentos para el canto, baile y amistades tan entrañables como divertidas.

La gran final del programa no pudo ser diferente y nos dejó memorables presentaciones musicales, inesperadas colaboraciones y momentos iniguables.

¿Quién ganó Juego de Voces 2025?

Los equipos llegaron a la gran final con un marcador empatado: tanto Las Leyendas como Las Estrellas acumulaban 45 puntos después de 9 semanas, así que estos últimos retos serían definitivos.

En el último capítulo de Juego de Voces 2025, los equipos se midieron en 8 retos: ‘Duelo regional’ y varias rondas de ‘La última y nos vamos’ y de ‘Duelo de compas’.

En estos, contaron con la participación de colegas y amigos como Alfredo Olivas, Víctor García, Carlos Rivera, Jesse & Joy, Dulce María, Rafa Márquez y Alexis Ayala.

La gran final de Juego de Voces contó con memorables invitados. Imagen TelevisaUnivision.



Además, la audiencia pudo presenciar duelos entre padres e hijos, como entre Lucero y Lucerito Mijares o Alexander Acha y Emmanuel.

Las Leyendas se llevaron el primer disco, pero de inmediato Las Estrellas ganaron fuerza y obtuvieron segundo, tercero y cuarto. Sin embargo, su racha de triunfos dio un giro para el quinto reto; a partir de éste, Las Leyendas ganaron cada uno.

A la hora de contar los puntos en los discos, el equipo conformado por Mijares, Emmanuel, Yuri y Lucero acumuló uno más que Las Estrellas, con lo que sumó 51 en total y se coronó como el ganador.