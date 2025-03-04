TV SHOWS
Juego de Voces 2025: Yahir participa en la segunda temporada con el equipo 'Estrellas'

Yahir es el claro ejemplo de que con constancia y disciplina se pueden lograr muchas cosas. Desde pequeño tuvo el sueño de cantar y hoy es una figura reconocida en la música hispana. Disfruta de su participación en la segunda temporada en Juego de Voces este domingo 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.

Por:
Univision
Video Juego de Voces: el reto está cantado entre leyendas y estrellas en esta segunda temporada

La segunda temporada de Juego de Voces tendrá un gran elenco dividido en dos equipos: 'Leyendas' y 'Estrellas' y en este último veremos la participación de Yahir, cantante mexicano que se suma a esta aventura que promete más y más risas y emociones.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Juego de Voces segunda temporada?

Con el lema 'el reto está cantado', la batalla musical más exitosa de Univision se estrenará el domingo 16 de marzo a las 7P/6C. Prepárate para disfrutar de 10 episodios llenos de música, ocurrencias y diversión.

Por segundo año consecutivo la conducción estará a cargo de Angélica Vale.

Juego de Voces: Yahir será parte del equipo de 'Estrellas'


Nació en Hermosillo, Sonora, el 21 de marzo de 1970, y desde pequeño estuvo rodeado de músicos, pues su abuelo paterno le enseñó a tocar la guitarra. Él tenía deseos de dedicarse a eso y por eso decidió estudiar música, a la par que tocaba en algunos bares, a sus 17 años.

Su momento para entrar en la industria del espectáculo se dio gracias a que hizo una audición para un popular reality show de una televisora mexicana, en el que se buscaba encontrar a las mejores voces del país, mientras recibían instrucción musical dentro del programa.

Yahir destacó mucho en ese show, pues quedó entre los mejores cuatro de esa temporada, lo que le valió obtener un protagónico en una telenovela de la misma televisora, al lado de Martha Higareda.

En los siguientes años continuó participando en reality shows y melodramas en la compañía y en 2003 lanzó su primer álbum de estudio, ‘Yahir’. Su álbum más exitoso de esos primeros años fue el tercero, ‘No Te Apartes De Mí’, de 2005, en el que interpretó los grandes éxitos del cantante brasileño, Roberto Carlos. Su carrera musical continuó y tiempo después también realizó un disco tributo a Camilo Sesto, titulado ‘Yahir VI’.

En 2017 fue parte del elenco de la telenovela 'Mi Marido Tiene Familia', fue coach en los reality shows, ‘La Voz’ y ‘La Voz Senior’. En 2022 estuvo en Tu Cara Me Suena, transmitido por Univision, donde tuvo la oportunidad de demostrar su versatilidad, pues lo vimos caracterizado como Laura León 'La Tesorito', el rapero Gerardo, entre otras figuras. También ha participado en teatro, siendo Vaselina (2024) la obra más reciente.

No te pierdas de esta batalla musical en la que cantantes consagrados se enfrentarán con talentos jóvenes, disfruta de sus duelos y ríete con sus ocurrencias. Te esperamos todos los domingos, a partir del 16 de marzo, a las 7P/6C por Univision.

