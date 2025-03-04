TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Juego de Voces 2025: Emmanuel participa en la segunda temporada con el equipo ‘Leyendas’

Con 40 años de trayectoria, Emmanuel se suma a Juego de Voces y demostrará por qué es una verdadera leyenda del canto y es considerado el rey del pop latino. No te pierdas su participación en esta batalla musical los domingos a partir del 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.

Por:
Univision
Video Juego de Voces: el reto está cantado entre leyendas y estrellas en esta segunda temporada

Ha vendido millones de discos en su carrera y ha ganado numerosos reconocimientos internaciones, además de haber recorrido todo el mundo con su música. Emmanuel es un verdadero referente del pop y romanticismo en español y con esas credenciales será parte de la segunda temporada de Juego de Voces.

Juego de Voces: ¿cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada en Univision?

PUBLICIDAD


Prepárate para disfrutar del gran estreno de Juego de Voces este domingo 16 de marzo, a las 7P/6C por Univision. Será tu oportunidad de divertirte con las locuras que harán los integrantes de los equipos ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’, pero también de disfrutar de su talento a través del canto.

La conducción estará a cargo de Angélica Vale, quien por segunda ocasión pondrá su chispa y carisma en este show.

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces

Juego de Voces: de que va la dinámica de la segunda temporada


El cantante formará el equipo 'Leyendas' con sus compañeros Mijares, Lucero y Yuri y juntos se enfrentarán al bando de las ‘Estrellas’ y se enfrentarán a divertidas dinámicas y retos y con su canto tendrán que demostrar quién es el mejor sobre el escenario.

Para este 2025 la dinámica tuvo cambios, pues en lugar de tratarse de un enfrentamiento musical entre cantantes famosos y sus hijos, ahora el concepto cambió y se trata de una batalla entre cantantes consolidados y talentos jóvenes.

Emmanuel, todo un exponente del romanticismo y pop en español, será parte de Juego de Voces


En 1976 compuso y grabó su primer disco ’10 razones para cantar’, en 1977 ‘Amor sin final’ y en 1979 ‘ Al final’. El verdadero boom de su carrera vino con el material ‘Íntimamente’ en 1980, del cual se vendieron más de 5 millones de copias.

A partir de entonces vendrían solo éxitos para Emmanuel y surgirían temas como ‘Todo se derrumbó’, ‘Pobre Diablo’, ‘Toda la Vida’, ‘La Chica de Humo’, ‘La Última Luna’, entre muchos otros más, los cuales se han convertidos en clásicos de la balada pop romántica de México.

PUBLICIDAD

En el 2021 fue reconocido con el Premio a la Excelencia Musical que entrega Latin GRAMMY a las grandes figuras que como él son toda una referencia por su talento y gran trayectoria.

No te pierdas la participación de Emmanuel en Juego de Voces a partir del domingo 16 de marzo. La cita es a las 7P/6C por Univision.

Relacionados:
Juego de VocesJuego de Voces 2025Emmanuel

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD