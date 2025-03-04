Juego de Voces 2025: Emmanuel participa en la segunda temporada con el equipo ‘Leyendas’
Con 40 años de trayectoria, Emmanuel se suma a Juego de Voces y demostrará por qué es una verdadera leyenda del canto y es considerado el rey del pop latino. No te pierdas su participación en esta batalla musical los domingos a partir del 16 de marzo a las 7P/6C por Univision.
Ha vendido millones de discos en su carrera y ha ganado numerosos reconocimientos internaciones, además de haber recorrido todo el mundo con su música. Emmanuel es un verdadero referente del pop y romanticismo en español y con esas credenciales será parte de la segunda temporada de Juego de Voces.
Juego de Voces: ¿cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada en Univision?
Prepárate para disfrutar del gran estreno de Juego de Voces este domingo 16 de marzo, a las 7P/6C por Univision. Será tu oportunidad de divertirte con las locuras que harán los integrantes de los equipos ‘Leyendas’ y ‘Estrellas’, pero también de disfrutar de su talento a través del canto.
La conducción estará a cargo de Angélica Vale, quien por segunda ocasión pondrá su chispa y carisma en este show.
Juego de Voces: de que va la dinámica de la segunda temporada
El cantante formará el equipo 'Leyendas' con sus compañeros Mijares, Lucero y Yuri y juntos se enfrentarán al bando de las ‘Estrellas’ y se enfrentarán a divertidas dinámicas y retos y con su canto tendrán que demostrar quién es el mejor sobre el escenario.
Para este 2025 la dinámica tuvo cambios, pues en lugar de tratarse de un enfrentamiento musical entre cantantes famosos y sus hijos, ahora el concepto cambió y se trata de una batalla entre cantantes consolidados y talentos jóvenes.
Emmanuel, todo un exponente del romanticismo y pop en español, será parte de Juego de Voces
En 1976 compuso y grabó su primer disco ’10 razones para cantar’, en 1977 ‘Amor sin final’ y en 1979 ‘ Al final’. El verdadero boom de su carrera vino con el material ‘Íntimamente’ en 1980, del cual se vendieron más de 5 millones de copias.
A partir de entonces vendrían solo éxitos para Emmanuel y surgirían temas como ‘Todo se derrumbó’, ‘Pobre Diablo’, ‘Toda la Vida’, ‘La Chica de Humo’, ‘La Última Luna’, entre muchos otros más, los cuales se han convertidos en clásicos de la balada pop romántica de México.
En el 2021 fue reconocido con el Premio a la Excelencia Musical que entrega Latin GRAMMY a las grandes figuras que como él son toda una referencia por su talento y gran trayectoria.
No te pierdas la participación de Emmanuel en Juego de Voces a partir del domingo 16 de marzo. La cita es a las 7P/6C por Univision.