Juego de Voces 2025: Angélica Vale será la conductora de la segunda temporada del programa de Univision

Gracias al éxito que tuvo durante la primera temporada, Angélica Vale regresa como conductora de Juego de Voces , batalla musical que en su segunda temporada promete duelos más divertidos y mucho más canto.

Angélica Vale es una actriz y cantante mexicana muy querida y reconocida entre el público hispano en Estados Unidos, sobre todo por su papel protagónico de ‘La Fea Más Bella’, melodrama en el cual hizo pareja con Jaime Camil.

Sin embargo, en su faceta como conductora ha logrado llenar la pantalla con su talento y carisma y se ganó al público por su empatía en la primera temporada de Juego de Voces. En esta segunda temporada lo hará nuevamente, pero no solo eso, también fue la responsable de armar los nuevos equipos.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Juego de Voces en Estados Unidos?



Será el domingo 16 de marzo a las 7P/6C cuando arrancará la segunda temporada por Univision, cadena que transmitirá este divertido concepto por el territorio estadounidense.

Juego de Voces: ¿de qué va la segunda temporada de este concurso de Univision?



A diferencia de la primera temporada en la que cantantes famosos ‘Consagrados’ se enfrentaron a sus hijos ‘Herederos’ en divertidas batallas de canto, en esta segunda temporada la batalla ya no será papás e hijos.

Los dos equipos que participarán ahora son los de ‘Leyendas’, integrados por importantes figuras del canto y las ‘Estrellas’, jóvenes talentos que llenan la pantalla con su canto. Ambos se enfrentarán en nuevos juegos y dinámicas con el objetivo de llevarse el título de grandes ganadores.

Juego de Voces: ¿quiénes integran el equipo de las ‘Leyendas’?



Grandes figuras del canto, verdaderas ‘leyendas’, integran el equipo:

- Manuel Mijares

- Yuri

- Lucero

- Emmanuel

Juego de Voces: ¿qué famosos participan en el equipo ‘Estrellas’?



Este equipo está integrado por cuatro talentosos cantantes que pondrán a temblar a las ‘Leyendas’.

- Lucero Mijares , participante de la primera temporada

- Alexander Acha

- María León

- Yahir