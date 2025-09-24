Ni “la huella de carbono es un engaño” ni se perdieron “300,000 niños” durante el gobierno de Biden: revisamos el discurso de Trump ante la ONU

Video En tres minutos: resumen del discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El presidente Donald Trump acudió a su cita en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2025 para hablar de la economía de Estados Unidos, de la lucha contra la inmigración ilegal, a rechazar la idea de que exista el cambio climático y a presumir de su presunta capacidad para finalizar conflictos internacionales enquistados durante décadas.

En un discurso que se extendió más de lo pautado, Trump dejó una serie de afirmaciones sobre estos temas, varias ya repetidas con anterioridad y verificadas por elDetector y que en realidad son falsas, engañosas o faltas de contexto.

En elDetector pasamos la lupa a su discurso. Esto destacamos.

“La administración anterior también perdió a casi 300,000 niños. Piénsalo. Perdieron a más de 300,000 niños, niños pequeños que fueron traficados a Estados Unidos bajo la mirada de Biden. Muchos de ellos han sido violados, explotados, abusados y vendidos. Vendidos”. FALSO.

Como con otras afirmaciones, Trump distorsionó los datos de un informe de 2024 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.

Es falso que 300,000 niños se perdieran durante la administración de Joe Biden. Lo que ocurrió –según el reporte oficial– fue que, tras su puesta en libertad de la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), “más de 32.000 niños migrantes no acompañados no se presentaron según lo programado a las audiencias del tribunal de inmigración”, entre octubre de 2018 y septiembre de 2023. Este periodo corresponde en parte a la primera administración de Trump y a los dos primeros años de la de Joe Biden.

En el informe, también se detalla que no se entregaron notas de comparecencia a más de 291,000 menores no acompañados, que por tanto no tienen fecha para presentarse ante la corte. No dice que se perdieron 300,000 niños.

Y sobre la afirmación del mandatario republicano de que “muchos de ellos han sido violados, explotados, abusados y vendidos”, el texto de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, tampoco dice eso. Lo que se emite es una alerta de que por no conocer la ubicación de esos menores, al no haberse entregado las notas de comparecencia, están en “mayor riesgo” de ser víctimas de trata, explotación o trabajo forzoso. No es una afirmación concluyente de que esos niños hayan sufrido esos tipos de abuso.

“Creo que el año pasado perdimos a 300,000 personas por culpa de las drogas. 300,000 por el fentanilo y otras drogas”. FALSO.

Este martes, ante la ONU, Trump modificó una cifra que había dado el 14 de septiembre de 2025, en una conversación con periodistas en Morristown, Nueva Jersey. En ese momento dijo que habían muerto 300 millones de personas como consecuencia de las drogas; en elDetector lo verificamos y encontramos que fue una cifra exagerada y falsa, tomando en cuenta, por ejemplo, que la población de Estados Unidos, de acuerdo con la Oficina del Censo, es de 342.5 millones de personas .

Igualmente la cifra de 300,000 sigue siendo falsa porque, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2024 murieron un estimado de 81,000 personas por estupefacientes ; en 2023 la cifra fue un poco mayor (105,000) , pero nada cercana a los 300,000 que mencionó el mandatario.

“La huella de carbono es un engaño inventado”. FALSO.

La huella de carbono no es un engaño. El término se refiere, según los expertos, a la “cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2) asociadas con todas las actividades de una persona u otra entidad (por ejemplo, un edificio, una empresa, un país, etc.)”, como recoge la Enciclopedia Britannica .

En esa producción, sigue, se incluyen “las emisiones directas, como las que se producen por la combustión de combustibles fósiles en la fabricación, la calefacción y el transporte, así como las emisiones necesarias para producir la electricidad asociada a los bienes y servicios consumidos. Además, el concepto de huella de carbono también suele incluir las emisiones de otros gases de efecto invernadero, como el metano, el óxido nitroso o los clorofluorocarbonos (CFC)”.

Según la NASA , el dióxido de carbono presente en la atmósfera “calienta el planeta y provoca el cambio climático”. Y responsabiliza de esas consecuencias a las “actividades humanas” que, dice, “han aumentado el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera en un 50% en menos de 200 años”.

El organismo afirma que “desde el inicio de la era industrial en el siglo XVIII”, las actividades humanas han provocado que el CO2 en la atmósfera tenga un valor “150% superior” al que tenía en 1750.

“Este aumento inducido por el ser humano es mayor que el aumento natural observado al final de la última glaciación, hace 20,000 años”, sentencia la NASA.

Según la información recogida por la web especializada en datos por Our World in Data , el país que más dióxido de carbono ha generado desde 1750 es Estados Unidos, con el 24% del total, seguido de China con el 15% y Rusia con un 6.7%.

El mismo portal recoge que, desde el año 2006 , el país que, con diferencia, lidera la clasificación del mayor productor de dióxido de carbono es China.

Afirmaciones de Trump sobre predicciones catastróficas sobre el clima de miembros de la ONU en 1982 y 1989. ENGAÑOSO.

El presidente Trump afirmó que en 1982 “el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente predijo que, para el año 2000, el cambio climático provocaría una catástrofe mundial” y que sería “irreversible, al igual que lo sería cualquier holocausto nuclear”. Y que “otro funcionario de la ONU declaró en 1989 que, en una década, naciones enteras podrían desaparecer del mapa debido al calentamiento global”. Ante esa afirmaciones Trump respondió con un “aquí estamos” y “no está ocurriendo” a cada una de ellas, sembrando dudas sobre el cambio climático.

The New York Times (NYT) recogió las afirmaciones a las que se refiere Trump de 1982 . El entonces director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), Mostafa K. Tolba , las pronunció en la segunda Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

Tolba dijo entonces, según NYT, que si el planeta continuaba con sus políticas de entonces, a finales de siglo se enfrentarían a “una catástrofe medioambiental que provocaría una devastación tan completa e irreversible como cualquier holocausto nuclear”.

Desde entonces, en la ONU se adoptó, en 1987, el Protocolo de Montreal , por el que se obligaba a los países a eliminar en un periodo de tiempo los productos que generaban el agujero en la capa de ozono; en 1988 se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), y en 1997 se firmó el Protocolo de Kioto , que significó el primer tratado mundial que establecía la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por lo que, si bien la frase fue pronunciada en 1982, lo que no se cumplió fue la premisa de que los países continuaran con las políticas ambientales vigentes hasta ese momento.

En cuanto a la frase de 1989 citada por Trump, fue dicha por Noel Brown, director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quien, además, no era científico climático, como verificó el equipo de Snopes. La frase fue recogida por la Associated Press (AP)

Según Snopes, unas declaraciones sobre el aumento del nivel del mar fueron recogidas de manera “algo imprecisa” por ese medio, lo que ha generado que, “con frecuencia” se tomen “como un ejemplo de que los científicos climáticos son alarmistas e incorrectos, y sirve de base para publicaciones sensacionalistas de varios medios de comunicación que niegan el cambio climático”.

El mismo Trump ha rechazado que el aumento del nivel del mar pueda estar relacionado con el cambio climático. Afirmaciones que ya hemos desmentido en elDetector.

“Puse fin a siete guerras”. ENGAÑOSO.

Trump añadió una supuesta guerra más a las seis a las que constantemente dice que ha puesto fin. En todo caso, su afirmación es engañosa porque es una exageración decir que ha terminado con esas guerras o conflictos.

A continuación detallamos cuáles son los “acuerdos temporales” en los que ha participado Trump, según recordó Axios.

Firma de una declaración conjunta de paz entre Armenia y Azerbaiyán, que según un análisis de dos diplomáticos, “no es un acuerdo de paz final” y necesitará de seguimiento por parte de Estados Unidos.

Camboya y Tailandia acordaron un “cese al fuego incondicional”, luego de que Trump los presionara amenazándoles con terminar las negociaciones de acuerdos comerciales con ambos países si no lo hacían ( Ha habido denuncias de incumplimientos).

Israel e Irán también firmaron un acuerdo de alto al fuego por el que Benjamín Netanyahu nominó al presidente de Estados Unidos al Premio Nobel de la Paz, pero expertos y actores del conflicto han puesto en duda su fortaleza y durabilidad.

República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz previa mediación estadounidense.

India y Pakistán anunciaron en mayo de 2025 un cese al fuego gracias a la mediación estadounidense (por el que los pakistaníes también impulsan que Trump logre el Nobel de la Paz; mientras que India cuestiona el rol del mandatario estadounidense).

Serbia y Kosovo (durante el primer gobierno de Trump) firmaron un acuerdo de normalización económica en Washington. Sin embargo, análisis posteriores ponen en duda su alcance y efectividad.

De acuerdo con The New York Times , el séptimo conflicto no es de tipo militar, sino diplomático entre Egipto y Etiopía. ¿El papel de Trump? Ha hecho poco.

“Hemos implementado los mayores recortes fiscales de la historia de Estados Unidos y los mayores recortes normativos de su historia”. ENGAÑOSO.

No ha habido una eliminación total de impuestos, como quiere hacer ver el presidente, sino deducciones limitadas y temporales. Aunque la “Ley Grande y Hermosa” firmada por Trump el 4 de julio de 2025 contempla: no impuestos a las propinas, no impuesto al pago extra, y la supuesta eliminación de impuestos al Seguro Social, organizaciones sin fines de lucro dan cuenta de que esas medidas no benefician a la mayoría de los estadounidenses.

Para más detalles, ver acá la verificación completa acá .

“Hace apenas un año, millones de personas cruzaron la frontera sur. Millones y millones de personas entraron en masa. Un total de 25 millones durante los cuatro años de la incompetente administración Biden”. FALSO.

Es falso que durante la administración Biden se haya dejado cruzar por la frontera sur a un total de 25 millones de personas. Esta fue otra de las cifras que el presidente Trump cambió, pues generalmente, menciona que habían sido 21 millones de personas. En todo caso, ninguna de las cifras son ciertas.

Para más detalles, ver acá la verificación completa.

