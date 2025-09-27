Trump dice que enviará tropas a Portland en su último despliegue militar en una ciudad EEUU

Video Gobierno Trump ordena el despliegue de agentes de fuerzas federales a Memphis: ¿cuál es la razón?

El presidente Donald Trump anunció este sábado que enviará tropas a Portland, Oregon, "autorizando el uso de toda la fuerza, si es necesario" para controlar a lo que el mandatario llama "terroristas nacionales" mientras amplía sus controvertidos despliegues militares a más ciudades estadounidenses.

Hizo el anuncio en redes sociales, escribiendo que estaba ordenando al Departamento de Defensa que "proporcionara todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra", como el presidente parece describir las manifestaciones que han ocurrido en la ciudad contra algunas de sus políticas .

PUBLICIDAD

Trump afirmó que la decisión era necesaria para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que describió como "sitiadas por los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales".

La Casa Blanca aún no ha dado detalles sobre el anuncio de Trump, como el cronograma del despliegue o qué tropas participarían. Anteriormente, amenazó con enviar la Guardia Nacional a Chicago sin cumplir con su promesa todavía. Se espera que el despliegue en Memphis, Tennessee, incluya solo unos 150 soldados, una cifra mucho menor que la enviada al Distrito de Columbia para la represión de Trump o a Los Ángeles en respuesta a las protestas por la inmigración.

Los funcionarios del Pentágono no respondieron de inmediato a las solicitudes de información.

Desde el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el presidente republicano ha intensificado sus esfuerzos para confrontar a lo que él llama la "izquierda radical", a la que culpa de los problemas de violencia política del país.

Desplegó la Guardia Nacional y a marines en servicio activo en Los Ángeles durante el verano y como parte de su intervención policial en la capital del país.

Las instalaciones del ICE en Portland han sido blanco de frecuentes manifestaciones, que en ocasiones han derivado en enfrentamientos violentos. Algunos agentes federales han resultado heridos y varios manifestantes han sido acusados de agresión. Cuando los manifestantes erigieron una guillotina a principios de este mes, el Departamento de Seguridad Nacional lo describió como un "comportamiento desquiciado".

PUBLICIDAD

Trump, en declaraciones el jueves en el Despacho Oval, sugirió que se estaba preparando algún tipo de operación.

"Vamos a salir y vamos a asestar un golpe muy duro a esa gente de Portland", dijo, describiéndolos como "agitadores profesionales y anarquistas".

A principios de septiembre, Trump había descrito vivir en Portland como "un infierno" y dijo que estaba considerando enviar tropas federales, como amenazó recientemente con hacer para combatir la delincuencia en otras ciudades, como Chicago y Baltimore.

"Al igual que otros alcaldes del país, no he solicitado, ni necesito, la intervención federal", declaró el alcalde de Portland, Keith Wilson, tras la amenaza de Trump. Wilson afirmó que su ciudad había protegido la libertad de expresión, al tiempo que "abordaba la violencia ocasional y la destrucción de propiedad".

En Tennessee, Memphis se ha estado preparando para una afluencia de tropas de la Guardia Nacional, y el viernes, el gobernador republicano Bill Lee, quien ayudó a coordinar la operación, dijo que serán parte de un aumento de recursos para combatir el crimen en la ciudad.