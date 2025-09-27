Cambiar Ciudad
Donald Trump

Trump dice que enviará tropas a Portland en su último despliegue militar en una ciudad EEUU

El presidente dice que enviará tropas a esa ciudad de Oregon "autorizando el uso de toda la fuerza, si es necesario" para controlar a lo que él llama "terroristas domésticos". Trump hizo el anuncio este sábado en redes sociales. Anteriormente, amenazó con enviar la Guardia Nacional a Chicago y Memphis, y envió tropas al Distrito de Columbia y Los Ángeles.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Gobierno Trump ordena el despliegue de agentes de fuerzas federales a Memphis: ¿cuál es la razón?

El presidente Donald Trump anunció este sábado que enviará tropas a Portland, Oregon, "autorizando el uso de toda la fuerza, si es necesario" para controlar a lo que el mandatario llama "terroristas nacionales" mientras amplía sus controvertidos despliegues militares a más ciudades estadounidenses.

Hizo el anuncio en redes sociales, escribiendo que estaba ordenando al Departamento de Defensa que "proporcionara todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra", como el presidente parece describir las manifestaciones que han ocurrido en la ciudad contra algunas de sus políticas .

PUBLICIDAD

Trump afirmó que la decisión era necesaria para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que describió como "sitiadas por los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales".

La Casa Blanca aún no ha dado detalles sobre el anuncio de Trump, como el cronograma del despliegue o qué tropas participarían. Anteriormente, amenazó con enviar la Guardia Nacional a Chicago sin cumplir con su promesa todavía. Se espera que el despliegue en Memphis, Tennessee, incluya solo unos 150 soldados, una cifra mucho menor que la enviada al Distrito de Columbia para la represión de Trump o a Los Ángeles en respuesta a las protestas por la inmigración.

Más sobre Donald Trump

Cuál será el real impacto del arancel del 100% a medicamentos importados anunciado por Trump
4 mins

Cuál será el real impacto del arancel del 100% a medicamentos importados anunciado por Trump

Política
Sinclair y Nextstar repondrán a Jimmy Kimmel en sus emisoras
22 Historias
Liveblog

Sinclair y Nextstar repondrán a Jimmy Kimmel en sus emisoras

Política
La turbulenta relación de Trump y Comey, el primero de sus "enemigos políticos" en ser imputado
7 mins

La turbulenta relación de Trump y Comey, el primero de sus "enemigos políticos" en ser imputado

Política
Trump anuncia aranceles de 100% a medicamentos y otros impuestos para muebles, gabinetes de cocina y camiones pesados
4 mins

Trump anuncia aranceles de 100% a medicamentos y otros impuestos para muebles, gabinetes de cocina y camiones pesados

Política
Imputan al exjefe del FBI James Comey en medio de la presión de Trump
6 mins

Imputan al exjefe del FBI James Comey en medio de la presión de Trump

Política
Cook vs Trump: se espera la decisión de la Corte Suprema sobre el pedido de emergencia para sacarla de la Fed
4 mins

Cook vs Trump: se espera la decisión de la Corte Suprema sobre el pedido de emergencia para sacarla de la Fed

Política
Cómo un cierre de gobierno ayudaría a Trump a seguir despidiendo trabajadores federales
5 mins

Cómo un cierre de gobierno ayudaría a Trump a seguir despidiendo trabajadores federales

Política
Pesos pesados económicos urgen a la Corte Suprema mantener a Lisa Cook en la Fed
18 Historias
Liveblog

Pesos pesados económicos urgen a la Corte Suprema mantener a Lisa Cook en la Fed

Política
La Casa Blanca de Trump se burla de Biden en una nueva galería para "honrar" a los presidentes
2 mins

La Casa Blanca de Trump se burla de Biden en una nueva galería para "honrar" a los presidentes

Política
El Departamento de Justicia de Trump busca imputar al exjefe del FBI James Comey: reportes
4 mins

El Departamento de Justicia de Trump busca imputar al exjefe del FBI James Comey: reportes

Política

Los funcionarios del Pentágono no respondieron de inmediato a las solicitudes de información.

Desde el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el presidente republicano ha intensificado sus esfuerzos para confrontar a lo que él llama la "izquierda radical", a la que culpa de los problemas de violencia política del país.

Desplegó la Guardia Nacional y a marines en servicio activo en Los Ángeles durante el verano y como parte de su intervención policial en la capital del país.

Las instalaciones del ICE en Portland han sido blanco de frecuentes manifestaciones, que en ocasiones han derivado en enfrentamientos violentos. Algunos agentes federales han resultado heridos y varios manifestantes han sido acusados de agresión. Cuando los manifestantes erigieron una guillotina a principios de este mes, el Departamento de Seguridad Nacional lo describió como un "comportamiento desquiciado".

PUBLICIDAD

Trump, en declaraciones el jueves en el Despacho Oval, sugirió que se estaba preparando algún tipo de operación.

"Vamos a salir y vamos a asestar un golpe muy duro a esa gente de Portland", dijo, describiéndolos como "agitadores profesionales y anarquistas".

A principios de septiembre, Trump había descrito vivir en Portland como "un infierno" y dijo que estaba considerando enviar tropas federales, como amenazó recientemente con hacer para combatir la delincuencia en otras ciudades, como Chicago y Baltimore.

"Al igual que otros alcaldes del país, no he solicitado, ni necesito, la intervención federal", declaró el alcalde de Portland, Keith Wilson, tras la amenaza de Trump. Wilson afirmó que su ciudad había protegido la libertad de expresión, al tiempo que "abordaba la violencia ocasional y la destrucción de propiedad".

En Tennessee, Memphis se ha estado preparando para una afluencia de tropas de la Guardia Nacional, y el viernes, el gobernador republicano Bill Lee, quien ayudó a coordinar la operación, dijo que serán parte de un aumento de recursos para combatir el crimen en la ciudad.

Video Chicago rechaza la militarización: amenazan con boicotear hoteles que hospeden agentes federales
Relacionados:
Donald TrumpPartido RepublicanoCosta OesteOregon (estado)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD