Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump

Tanto textos como imágenes asociadas falsamente a las protestas se compartieron en redes sociales. El mismo Trump publicó un video, claramente creado con IA, en el que aparece, con una corona, pilotando un avión de combate y rociando lo que parecen ser excrementos sobre las manifestaciones contra sus políticas.

No es Nueva York, es Woodstock hace más de 55 años

“WOW. NO KINGS rally en el norte del estado de Nueva York”, dice el mensaje que acompaña una foto en la que se ve una multitud de personas, de espaldas al fotógrafo, algunas sentadas, otras tumbadas sobre mantas, en lo que parece un campo. Una imagen con más de 1.1 millones de visualizaciones en X (antes Twitter). La persona que lo comparte se identifica en su perfil como parte de la “máquina de guerra de Trump” en redes sociales.

En la segunda de las fotos, tomada esta vez desde las alturas , se aprecia también una multitud congregada alrededor de una estructura metálica perimetrada con vallas en lo que parece ser una colina. El texto que acompaña la misma dice que “la multitud No Kings en el norte del estado de Nueva York estuvo increíble”. El perfil que subió la imagen se identifica como “MAGA”.

Al buscar en la base de datos de la agencia Getty Images con las palabras “Woodstock 1969 aerial” , encontramos la foto en cuestión, hecha por Barry Z Levine durante el festival. También encontramos otras instantáneas en las que se ve la estructura metálica rodeada de gente , que no era otra cosa que el escenario donde se presentaron los artistas.

Ambas publicaciones pueden tener una intencionalidad burlona: minimizar por parte de seguidores de Trump el seguimiento que tuvo la manifestación en Nueva York. Sin embargo, gente en los comentarios de las publicaciones sí se creyó o tuvo dudas de que fuesen manifestaciones del sábado . Según la policía de esa ciudad , “más de 100,000 personas de los cinco distritos ejercieron pacíficamente sus derechos amparados por la primera enmienda” el sábado y el cuerpo de policía “no realizó ninguna detención relacionada con la protesta”.

Una imagen que sí es, pero que se dice que no es

También más de 100,000 personas, según medios locales de Boston, se concentraron en la capital de Massachusetts el sábado 18 de octubre de 2025. Un video de uno de los puntos de confluencia de la manifestación, en el que se ve la muchedumbre grabada desde un helicóptero en una plaza rodeada de árboles y un escenario en uno de los laterales, lo han hecho pasar por imágenes de una protesta diferente en 2017.

“¿Cómo sabes que la protesta No Kings fue un fracaso? La izquierda está mostrando vídeos de 2017 para intentar convencer a los estadounidenses de que son de hoy. Fue así de mal”, dice uno de los post que acompaña al video en X y que se ha visualizado más de 2.5 millones de veces.

Además, la falsedad fue fomentada por Grok, el asistente virtual de X basado en inteligencia artificial (IA) que, al preguntarle por las imágenes, respondía que eran de una protesta en 2017 .

Una búsqueda en Youtube con las palabras clave “Boston No Kings” devuelve varias publicaciones de medios nacionales durante la protesta en la que se pueden encontrar las imágenes de las que se dice, falsamente, que son de 2017.

Trump sí posteó ese video

También circuló un video de 19 segundos , creado con IA, en el que se ve un avión de combate con las palabras “King Trump” (Rey Trump, en inglés) escrito en uno de sus laterales. Una vez que ya está volando aparece el mandatario pilotando la aeronave mientras lleva una corona. Poco después se ve como lanza lo que parecen ser heces sobre manifestantes en Times Square, en Nueva York.

Al revisar la cuenta de Truth Social de Trump, de la que es propietario, confirmamos que sí, es verdad que el presidente de Estados Unidos publicó ese video en su perfil .

