¿Es cierto que las vacunas contra el covid-19 en EEUU están autorizadas por la FDA (aunque todavía no estén aprobadas)?

Es verdad que las vacunas contra el covid-19 que actualmente se administran en el Estados Unidos sí están autorizadas para su uso de emergencia por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), aunque todavía no tengan el estatus de la aprobación total. Esto no significa que las autoridades del gobierno federal no hayan comprobado, a través de un proceso exhaustivo, que los beneficios de estas vacunas superan con mucho los riesgos de la enfermedad del covid-19.