¿Hay que dudar de las vacunas contra el covid-19 porque se hicieron tan rápido?

Conclusión

No hay razones para dudar de las vacunas contra el covid-19 por la velocidad con la que se desarrollaron. Se hicieron lo más rápidamente posible sin atentar contra la seguridad, según afirman los CDC, la FDA y los expertos. Diez factores contribuyeron a acelerar el proceso. Si bien se ahorró tiempo, no se omitió ninguna fase. Los procedimientos y los controles habituales se cumplieron.

Fuentes

