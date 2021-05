Es falso que la vacuna para los adolescentes de 12 a 15 años sea más riesgosa que enfermar gravemente por covid-19

Que el riesgo de que recibir la vacuna es mayor que el de desarrollar la forma grave de la enfermedad del covid-19 fue una de las aseveraciones reiteradas entre los más de 600 comentarios en el Instagram de Univision Noticias, sobre el anuncio de la autorización por parte la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) a la vacuna de Pfizer para adolescentes de 12 a 15 años , el pasado 10 de mayo.

Esto no es cierto. Los resultados de los ensayos clínicos demuestran que la vacuna protege a los adolescentes contra la forma grave del covid-19, la hospitalización y la muerte. En ellos, la vacuna tuvo una eficacia del 100% en la prevención de este tipo de casos severos. Y no hay evidencias de que los efectos secundarios de las vacunas para esta franja de edad sean más graves.

Según Businesswire , la FDA basó su decisión de autorizar el uso de emergencia de esta vacuna en los datos de un ensayo clínico fundamental de la fase 3 con los participantes con edades de 12 a 15 años . Los resultados principales, anunciados el 31 de marzo de 2021, demostraron “una eficacia de la vacuna del 100% en los participantes con o sin infección previa por el SARS-CoV-2 [el nuevo coronavirus] y una sólida respuesta de anticuerpos”.

La FDA determinó que “los beneficios conocidos y potenciales de esta vacuna en individuos de 12 años o más superan los riesgos conocidos y potenciales, lo cual respalda el uso de la vacuna en esta población”.

La vacuna fue bien tolerada en general en el ensayo clínico. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicó una declaración el 12 de mayo en la que respaldó la seguridad y la eficacia de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y su uso en adolescentes de 12 a 15 años.

El ACIP determinó que el beneficio fundamental de esta vacuna fue la prevención del covid-19 sintomático. Otros resultados importantes fueron la prevención de la hospitalización, de la infección asintomática por el nuevo coronavirus y también del Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños (MIS-C), una afección rara y grave asociada al covid-19 que inflama diferentes partes del cuerpo y órganos como el corazón y el cerebro.

Aunque son menos del 1% de los casos en EEUU, según la AAP , sí se han presentado en los niños y adolescentes. El ACIP registró, en todos los Estados Unidos 3,742 de estos eventos hasta el 3 de mayo de 2021. El 21% (804) de los casos ocurrieron en adolescentes de 12 a 17 años y el 63% de estos casos reportados lo presentaron hispanos/latinos o afroestadounidenses.

La forma grave del covid-19 es menos probable en los menores de edad, pero eso no significa que quienes tienen de 12 a 15 años no la sufran. La mayoría de los niños y adolescentes con covid-19 tienen síntomas leves o son asintomáticos, como indican los CDC, pero este organismo también advierte que “algunos niños pueden enfermarse gravemente”. “Pueden requerir hospitalización, cuidados intensivos o un ventilador para ayudarles a respirar. En raras ocasiones, pueden morir”, detallan. Según los CDC , los síntomas graves pueden ser dificultad para respirar; dolor o presión en el pecho que no desaparece; confusión; no poder despertar o mantenerse despierto cuando no está cansado. Son similares a los que presentan los adultos.

Y la vacuna contra el covid-19 de Pfizer-BioNTech redujo, entonces, en los ensayos clínicos, el riesgo de covid-19 sintomático, incluida su forma grave, en comparación con la ausencia de vacunación.

Por otra parte, las reacciones adversas en los adolescentes participantes en esas pruebas fueron mayormente de leves a moderadas. Las más reportadas duraron de uno a tres días y fueron principalmente dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, fiebre y dolor en las articulaciones.

Como mostramos también en una verificación de El Detector, en los más de 1,000 niños vacunados en la fase 3 del ensayo clínico de los 2,260 que participaron en total, la FDA reportó que hubo efectos secundarios similares a los del ensayo clínico anterior con personas de 16 a 25 años de edad. Entre esas reacciones, según informó Pfizer , se encontraron: dolor en el lugar de la inyección (90.5%), fatiga (77.5%), dolor de cabeza (75.5%), escalofríos (49.2%), dolor muscular (42.2%), fiebre (24.3%), dolor en las articulaciones (20.2%), hinchazón en el lugar de la inyección (9.2%), enrojecimiento en el lugar de la inyección (8.6%), inflamación de los ganglios (0.8%) y náuseas (0.4%). Son las mismas reacciones adversas comunes de las que los CDC han informado como una respuesta inmunitaria natural a la vacuna.

Se produjeron solo 0.4% de efectos secundarios graves entre quienes recibieron la vacuna, según el análisis del ensayo clínico de la Academia Americana de Pediatría (AAP). Estos incluyeron casos de dolor abdominal, estreñimiento y neuralgia y otros con depresión, ansiedad e ideas suicidas. “No se determinó que ninguno de los efectos graves estuviera relacionado con la vacuna y no se informó de ninguna muerte”, según la AAP. “Tampoco hubo informes de coágulos de sangre, reacciones alérgicas graves o parálisis de Bell (un problema nervioso que afecta los músculos faciales)”, agregó el reporte.

Todavía son desconocidas las posibles secuelas del covid-19

Desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, los CDC reportaron 1.5 millones de casos de covid-19 en adolescentes de 12 a 17 años ( 9% de los casos totales en el país) y solo 127 muertes por covid-19 en Estados Unidos. La mayoría de los casos fueron leves .

No obstante, la infectóloga Patricia Valenzuela, explicó vía Whatsapp, a El Detector: “Hay que temer a la forma severa de la enfermedad, aunque no sea el grupo etario donde más se ven los casos severos, porque el hecho de ser adolescentes no los protege de presentar casos graves”. Y destacó que, por el momento, se desconocen en los adolescentes de 12 a 15 años las secuelas a largo plazo del covid-19.

En eso coincide un reporte de la Asociación Americana de Pediatría (AAP) : “Hay una necesidad urgente de recoger más datos sobre los impactos a largo plazo de la pandemia en los niños, incluyendo las formas en que el virus puede dañar la salud física de los niños infectados, así como sus efectos en la salud emocional y mental”.

La vacunación para adolescentes en EEUU comenzó el 13 de mayo . Se han vacunado 600,000 adolescentes durante la primera semana de la aplicación de la Pfizer, reportó la agencia Reuters , citando a Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Hasta el 23 de mayo, según los datos de los CDC , se han inmunizado más de 163.2 millones de personas de 12 años o más con al menos una dosis de vacunas contra el covid-19 en Estados Unidos y más de 130 millones tienen la vacunación completa.

Conclusión

Aunque faltan evidencias sobre el desarrollo grave de la enfermedad en adolescentes de 12 a 15 años o los efectos a largo plazo del covid-19 en esta franja poblacional, es falso que haya más riesgos para ellos al recibir la vacuna. Que la mayoría de los casos de covid-19 en niños y adolescentes sean leves a moderados no significa que ellos no puedan presentar los síntomas graves de la enfermedad. Y los resultados del ensayo clínico de la vacuna fueron 100% eficaces en prevenir la enfermedad grave de covid-19. Además, no hubo evidencias en ellos de reacciones adversas más severas al inmunizarse. Los efectos secundarios que presentaron sus participantes fueron, sobre todo, leves y coinciden con las reacciones más comunes que se presentan como una respuesta inmunitaria natural a la inyección.

Fuentes

Entrevista telefónica con Patricia Valenzuela, médica infectóloga e integrante de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Inmunología. 13 de mayo de 2021.

Reuters. Estados Unidos vacunó a 600,000 jóvenes de 12 a 15 años la semana pasada - funcionario de salud. Carl O’donnell. 18 de mayo de 2021.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Vacunas Covid-19 en los Estados Unidos. Actualizado el 19 de mayo de 2021.

Businesswire. Pfizer y BioNTech reciben la primera autorización de EE. UU. Para el uso de emergencia de la vacuna COVID-19 en adolescentes. 10 de mayo de 2021.

Academia Americana de Pediatría (AAP). Niños y Covid-19: Informe de datos a nivel estatal. Actualizado el 10 de mayo de 2021.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Resumen científico: Transmisión del SARS-CoV-2 en las escuelas K-12. Actualizado el 19 de mayo de 2021.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Marco EtR: La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech en adolescentes de 12 a 15 años. 12 de mayo de 2021.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Para los padres: Síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) asociado a Covid-19. Actualizado el 14 de febrero de 2021.

Academia Americana de Oftalmología (AAO). ¿Qué es la parálisis de Bell? 6 de mayo de 2020.

El Detector, Univision Noticias. Los memes antivacunas causan más desinformación que gracia. 29 de diciembre de 2020.

Academia Americana de Pediatría (AAP) Publicaciones. La AAP y los CDC recomiendan la vacuna Covid-19 a partir de los 12 años. 12 de mayo de 2021.

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Enmienda a la Autorización de Uso de Emergencia (EUA). 9 de abril de 2021.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Posibles efectos secundarios. Actualizado el 19 de mayo de 2021.

El Detector, Univision Noticias . ¿En tan poco tiempo las vacunas para adolescentes de 12 a 15 años pasaron las pruebas para su autorización en EEUU? 19 de mayo de 2021.

El Detector, Univision Noticias. ¿Es peligroso vacunar contra el covid-19 a niños entre 12 y 15 años en Estados Unidos? No y te explicamos. 18 de mayo de 2021.

Univision Noticias. Instagram de Univision (Post con más de 600 comentarios).

Univision Noticias. "Eso nos va a acercar a la normalidad": padres comienzan a vacunar a sus hijos adolescentes contra el coronavirus. 13 de mayo de 2021.

CNBC. Los CDC dicen que 600.000 niños de entre 12 y 15 años han recibido la vacuna Covid en la última semana. 18 de mayo de 2021.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Covid-19 en niños y adolescentes. Actualizado el 17 de marzo de 2021.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Clasificación de las Recomendaciones, Valoración, Desarrollo y Evaluación (GRADE): Vacuna Covid-19 de Pfizer-BioNTech para personas de 12 a 15 años.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Declaración de la directora de los CDC sobre el uso de la vacuna covid-19 por parte de Pfizer en adolescentes de 12 años o más. 12 de mayo de 2021.

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). La FDA autoriza la vacuna covid-19 de Pfizer-BioNTech para su uso de emergencia en adolescentes. 10 de mayo de 2021.



Esta verificación se hizo con el apoyo de la Chan Zuckerberg Initiative y Google News Initiative.

¿Viste algún error o imprecisión? Ayúdanos a corregirlo. También queremos leer si hay algún mensaje o imagen que quieres que verifiquemos. Escríbenos a eldetector@univision.net

Aquí te contamos sobre nuestra metodología y política de corrección.



Cargando Video... Infodemia: los peligros de recibir, creer y difundir información que no tiene sustento científico