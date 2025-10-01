Inicia el primer cierre de gobierno de EEUU en casi siete años tras la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas

Video ¿Qué es un cierre de gobierno y cómo te puede afectar? Te explicamos

Ya es un hecho y, tal y como se preveía, desde las 00:01 de este miércoles entró en vigor el cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos después de que el Senado no lograra aprobar los proyectos presupuestarios que presentaron republicanos y demócratas.

Pese a que la amenaza de cierre en Washington ha sido muy frecuente en la historia reciente, los legisladores siempre lograban llegar a un acuerdo.

Esta vez, sin embargo, las diferencias sobre atención médica y gasto llevaron al primer cierre del gobierno estadounidense en casi siete años

Precisamente, aquel último cierre también ocurrió bajo la presidencia de Donald Trump. Fue de diciembre de 2018 a enero de 2019, cuando exigió que el Congreso le otorgara fondos para su muro fronterizo entre EEUU y México.

El mandatario dio marcha atrás después de 35 días —el cierre más largo de la historia— en medio de un aumento de retrasos en los aeropuertos y la pérdida de días de pago para los empleados federales.

Está por ver cómo se desarrolla —y hasta cuándo— este nuevo cierre que, por ahora, mantiene a cientos de miles de empleados federales en riesgo de ser suspendidos o despedidos, así como a millones de personas en el país con preguntas sobre cómo les impactará este escenario en su día a día.

¿Cómo se llegó hasta este cierre del gobierno federal y por qué?

A pocas horas de iniciar el cierre, demócratas y republicanos seguían culpándose mutuamente de la situación y se negaban a ceder en sus posiciones, incapaces de llegar a un acuerdo o siquiera de negociar.

Lejos de entablar diálogo, Trump publicó un video falso y burlón de los demócratas en la noche del lunes, justo después de mantener una reunión con ellos en la Casa Blanca que dejó nulos avances.

Este martes, el presidente amenazó con represalias y afirmó que el cierre podría incluir "recortes sobre un gran número de personas, recortar cosas que les gustan, recortar programas que les gustan".

En el centro del desencuentro entre ambos partidos para acordar una financiación federal está, entre otros puntos, la atención médica.

Los demócratas piden que los subsidios médicos que expiran a finales de año, y que podrían hacer que millones de personas hagan frente a primas de seguro más altas, se extiendan de inmediato.

El Congreso los implementó por primera vez en 2021, durante la pandemia de covid-19, para ampliar la cobertura para las personas de ingresos bajos y medios que contratan seguro médico a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, más conocida como Obamacare.

También exigen que los republicanos reviertan los recortes a Medicaid promulgados como parte del "gran proyecto de ley" de Trump aprobado este verano, y que la Casa Blanca se comprometa a no tomar medidas para rescindir el gasto aprobado por el Congreso.

"No vamos a apoyar un proyecto de ley de gasto republicano partidista que siga desmantelando la atención médica de los estadounidenses comunes", advirtió el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Tras su reunión del lunes, Trump habló con el medio Politico y repitió la mentira de que los demócratas "quieren destruir el cuidado de la salud en EEUU al dárselo a millones y millones de inmigrantes indocumentados".

Cierre de gobierno tras una reunión sin acuerdo en la Casa Blanca

La reunión bipartidista en la Casa Blanca este lunes fue la primera de Trump con los cuatro líderes del Congreso desde que volvió a la Casa Blanca en este segundo mandato.

Schumer afirmó que el grupo “tuvo conversaciones francas y sinceras” sobre la atención médica y la posibilidad de que los costos del seguro médico se disparen una vez que los créditos fiscales ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible expiren el 31 de diciembre.

Pero Trump no parecía tener un gran interés en conversaciones serias si se tiene en cuenta que horas después publicó un video falso de Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, tomado de imágenes de su conferencia de prensa real fuera de la Casa Blanca después de la reunión.

En el video modificado, una voz en off que suena como la de Schumer se burla de los demócratas y Jeffries está de pie junto a él con un sombrero y bigote de caricatura. Se escucha música mexicana de fondo.

Jeffries lo calificó este martes como un "video racista y falso de inteligencia artificial". Schumer criticó que "tenemos menos de un día para resolver esto" y que Trump está troleando en internet "como un niño de 10 años".

¿Cómo afectará este cierre a los trabajadores federales?

El cierre de gobierno podría tener consecuencias para miles de trabajadores federales de todo el país, ya que la Casa Blanca informó a las agencias la semana pasada que deberían considerar, en caso de cierre, una "reducción de personal" en aquellos programas cuyo financiamiento vence el 1 de octubre, que no cuentan con fuentes de financiamiento alternativas al megaproyecto de ley de Trump y que "no son coherentes con las prioridades del presidente".

Esto significa que los trabajadores no considerados esenciales podrían ser despedidos en lugar de ser simplemente suspendidos.

En cualquier caso, la mayoría no recibirá su salario. La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estimó en una carta enviada este martes a la senadora de Iowa Joni Ernst que alrededor de 750,000 trabajadores federales podrían ser suspendidos una vez que comenzara el cierre.

Cuando se produce una interrupción en la financiación como esta, la ley exige que las agencias del gobierno federal cesen sus actividades y suspendan temporalmente a sus empleados "no exentos".

Los empleados exentos son quienes realizan labores para proteger vidas y propiedades. Ellos permanecen en sus puestos, pero no reciben su salario hasta después del cierre.

Las agencias federales ya se estaban preparando desde este martes. En la página principal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, un gran anuncio decía: “La izquierda radical va a cerrar el gobierno e infligir un sufrimiento enorme al pueblo estadounidense”.

¿Cómo afectará a la población este cierre de gobierno y qué servicios continuarán funcionando?

Los programas que dependen del gasto obligatorio generalmente continúan operando durante un cierre de gobierno como este. Sin embargo, es importante resaltar que todos los gobiernos tienen margen de maniobra para elegir qué servicios congelar y cuáles mantener durante un cierre.

Los cheques del Seguro Social continúan enviándose durante un cierre. Las personas mayores que dependen de la cobertura de Medicare aún pueden consultar a su médico y los proveedores de atención médica aún pueden presentar reclamos para recibir un reembolso.

La atención médica para veteranos también continúa, y el Servicio Postal no se verá afectado.

Los investigadores del FBI, los oficiales de la CIA y los miembros de las Fuerzas Armadas continúan trabajando. Tabmién los controladores aéreos y los agentes a cargo de los controles aeroportuarios.

Sin embargo, durante el último cierre de finales de 2018, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA en inglés), encargada de la seguridad en los aeropuertos sí se vio afectada en la práctica.

Entonces se registraron dificultades en los aeropuertos debido a que controladores aéreos y agentes de la TSA tenían que trabajar sin que les pagara en ese momento.

Aquel cierre se extendió por más de 30 días, por lo que muchos agentes optaron por renunciar a sus puestos en lugar de seguir con un puesto que no les garantizaba el salario.

Durante aquellas semanas, se registraron filas más largas en los aeropuertos y, por ejemplo, no se permitió la entrada ni salida de aviones desde el concurrido aeropuerto de LaGuardia en Nueva York ante la ausencia de una decena de controladores aéreos.

