Es falso que murieran “300 millones de personas” el “año pasado” a causa de las drogas, como afirma Trump: la cifra es mucho menor

Es falso que en el año 2024, “300 millones de personas” fallecieran por el uso de drogas, como afirmó el presidente Donald Trump en Morristown, Nueva Jersey, el 14 de septiembre de 2025. Ese número es muy superior a los muertos registrados en todo el mundo por cualquier motivo, no solo los narcóticos.

Preguntado antes de abordar el avión presidencial de vuelta a la Casa Blanca sobre la posible ilegalidad del ataque en aguas internacionales contra un supuesto narcobote que habría salido de Venezuela , Trump respondió que “lo que es ilegal son las drogas que había en el barco y las drogas que se envían a nuestro país”, así como el hecho, continuó, “de que 300 millones de personas murieran el año pasado a causa de las drogas”.

Según la oficina del Censo, en Estados Unidos viven cerca de 342.5 millones de personas .

Muchos menos fallecidos en todo el mundo

Según una proyección de la organización sin ánimo de lucro Our World In Data, que se dedica a recopilar datos de diferentes temas y que es utilizada por decenas de medios de comunicación, en 2024 fallecieron 62.4 millones de personas en todo el planeta por cualquier causa , no solo por las drogas. El mayor pico de fallecidos registrados, desde 1950, se dio en 2021, con 69.7 millones, impulsado por la pandemia del covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en un trabajo de 2021, constató que ese año fallecieron en todo el mundo 68.3 millones de personas .

Muertos por las drogas en EEUU no sobrepasan los 100,000 anuales

Las cifras de fallecidos por las drogas en Estados Unidos están todavía más lejos de esos 300 millones asegurados por el presidente “el año pasado”. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés), algo más de 105,000 personas murieron en 2023 por las drogas.

Imagen NIH

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que la cifra de muertos por las drogas en 2024 disminuyó hasta alrededor de 81,000 fallecidos .

A pesar de que los CDC apuntan que ese periodo de 12 meses puede estar “pendiente de investigación” a la espera de confirmar esos “datos provisionales en relación con los definitivos”, llegar a 300 millones de fallecidos por esa causa se presume imposible.

En cuanto al total de muertes en todo el país por cualquier motivo, los CDC registraron 3,090,964 de fallecidos en 2023 . Es decir, casi un 99% menos de esos “300 millones” que Donald Trump asegura que murieron solo por el consumo de drogas.

Conclusión

Es falso que “300 millones” de personas murieran en 2024 por causa de las drogas, como afirma el presidente Trump. Organizaciones independientes cifran en menos de 70 millones anuales los fallecidos en todo el planeta desde el año 2021 por cualquier tipo de causa. En cuanto a las vidas cobradas por los estupefacientes en Estados Unidos, organismos gubernamentales las cuantifican en algo más de 105,000 en 2023 y en alrededor de 81,000 en 2024. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

