Trump dice que la entrada de extranjeros supone “graves peligros” para EEUU, pero varios estudios lo contradicen

Trump prohíbe el ingreso a EEUU a 12 países y restringe a otros siete: analizamos esta decisión

En una publicación de la Casa Blanca en redes sociales , Trump comenzó un breve mensaje con una frase que buscaba justificar las medidas que anunció seguidamente: “El reciente atentado terrorista en Boulder, Colorado , ha puesto de relieve los graves peligros que supone para nuestro país la entrada de ciudadanos extranjeros”.

En elDetector pasamos la lupa por esta afirmación y también recordamos una falsedad recurrente del mandatario: que su antecesor, Joe Biden, tenía una política de “fronteras abiertas”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:





Terrorismo y extranjeros

Sobre su afirmación de que ese ataque “ha puesto de relieve los graves peligros” que supone para Estados Unidos la entrada de ciudadanos extranjeros, datos y estudios muestran que –en realidad– los estadounidenses suelen cometer más delitos que los inmigrantes y que las probabilidades de morir en Estados Unidos por un ataque terrorista planeado o ejecutado por un extranjero son mucho menores que las de fallecer por un homicidio común.

Un estudio publicado en agosto de 2023 por el CATO Institute sobre terrorismo e inmigración, que analiza ataques ocurridos entre 1975 y 2022, destacó que “la probabilidad anual de ser asesinado en un homicidio normal es alrededor de 316 veces mayor que la de morir en un ataque cometido por un terrorista extranjero en suelo estadounidense” y que “los inmigrantes ilegales no son una amenaza terrorista significativa, pues solo hubo 9 terroristas que eran inmigrantes ilegales y que mataron o hirieron a cero personas en todo el periodo de 48 años analizado”.

El trabajo identificó a “219 terroristas nacidos en el extranjero que mataron a 3,046 personas en ataques en suelo estadounidense” en esos 48 años, de los cuales solo 9 eran inmigrantes indocumentados. De los restantes, 70 eran residentes permanentes, 22 estudiantes, 28 refugiados, 13 solicitantes de asilo, 44 turistas, 14 de países con programas de exención de visas y el resto tenía distintas visas (y 16 estatus indeterminado).

Por esas razones, el informe del CATO Institute concluyó que “la amenaza que representa el terrorismo ejecutado por personas nacidas en el extranjero no es una buena razón para reducir la inmigración a Estados Unidos, porque los costos de tal política excederían los beneficios del influjo de inmigrantes y su sustancial contribución a la economía y a la sociedad estadounidense” y señaló también que “la amenaza del terrorismo ejecutado por nacidos en el extranjero ha disminuido en los últimos años”, no aumentado como señala Trump.

Otro estudio realizado por profesores de la Universidad de Wisconsin-Madison y publicado en 2021, también concluyó que los datos de 50 estados, correspondientes al periodo 1990-2014, sugirieron que “el aumento de la inmigración indocumentada en ese periodo no está asociada con ataques terroristas, radicalización o acusaciones por terrorismo”.

Mientras que un trabajo del think-tank New America, sobre las restricciones de viaje impuestas por Trump en 2017 primordialmente para países musulmanes, señaló que “lejos de ser infiltrados extranjeros, la gran mayoría de personas acusadas de crímenes yihadistas relacionados con el terrorismo en Estados Unidos, han sido ciudadanos estadounidenses o residentes legales”.

Y una nota de CNN publicada también con ocasión de las restricciones impuestas por Trump en 2017, apuntó que ninguno de los autores de los más destacados ataques islamistas ocurridos en los años anteriores habría sido objeto de esos vetos migratorios: como en el caso del sospechoso de Boulder, citado por el presidente para justificar las nuevas medidas.

Criminalidad e inmigrantes

Aunque Trump en su mensaje de este miércoles 4 de junio de 2025 hizo énfasis en los supuestos riesgos “terroristas” asociados a la entrada de extranjeros al país, también mencionó los “graves peligros” que, según él, implican en general los visitantes temporales o los ciudadanos de otras naciones que exceden la estadía contemplada en sus visas. Sin embargo, existen estudios sobre inmigración y criminalidad en general, que tampoco justificarían sus medidas.

“Estudios nacionales han examinado las tasas de encarcelamiento y procesamiento de inmigrantes en el país, encontrando abrumadoramente que los inmigrantes de todos los estatus legales cometen delitos a tasas más bajas que aquellos que nacieron en Estados Unidos”, explica el Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés), en un trabajo previo a la última toma de posesión de Trump.

Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que analiza e investiga sobre las políticas económicas, muestra que la tasa de encarcelamiento de inmigrantes, en comparación con la de los estadounidenses, ha sido más baja en los foráneos desde 1870 a 2020 . “Como grupo, los inmigrantes han tenido tasas de encarcelamiento más bajas que los nacidos en Estados Unidos durante 150 años. Además, en comparación con los nacidos en Estados Unidos, las tasas de encarcelamiento de los inmigrantes han disminuido desde 1960”, se lee en el análisis , publicado en julio de 2023 y revisado en marzo de 2024.

“Una mayor proporción de población inmigrante no está asociada con mayores tasas de criminalidad, lo que coincide con una gran cantidad de investigaciones previas sobre este tema”, concluyó el Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés) tras reunir datos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina del Censo de EEUU, en un análisis de regresión (método estadístico en el que se busca determinar la fuerza de la relación entre una variable dependiente y una o más independientes) y datos de los 50 estados. La fecha de ese informe del AIC, titulado “Desmontando el mito de los inmigrantes y el crimen”, es el 17 de octubre de 2024.

De acuerdo con el AIC , que tomó en cuenta los datos disponibles desde 1980 a 2022 (los más recientes para el momento de publicación del análisis), la tasa de delincuencia disminuía a medida que crecía la población de inmigrantes. “En 1980, los inmigrantes constituían el 6.2% de la población estadounidense y la tasa total de delincuencia era de 5,900 delitos por cada 100,000 personas. Para 2022, la proporción de inmigrantes se había más que duplicado, hasta el 13.9%, mientras que la tasa total de delincuencia había disminuido un 60.4%, hasta 2,335 delitos por cada 100.000 personas”, resumen.

Una búsqueda en Google con palabras clave, en inglés, nos mostró un enlace a la página del Instituto Nacional de Justicia (NIJ, por sus siglas en inglés) en el que vagamente se lee: “Los inmigrantes indocumentados son menos propensos a cometer delitos” (ver cuadro rojo).

Al ingresar al enlace , se lee la siguiente advertencia: “La Oficina de Programas Judiciales del Departamento de Justicia está revisando actualmente sus sitios web y materiales de conformidad con las recientes órdenes ejecutivas y las directrices relacionadas. Durante esta revisión, algunas páginas y publicaciones no estarán disponibles. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar”.

Sin embargo, sí hay un documento disponible en los archivos de la Cámara de Representantes que es, precisamente, del NIJ, y que muestra un análisis de los registros de detenciones en Texas, estado fronterizo, entre 2012 y 2018. “El estudio reveló que los inmigrantes indocumentados son arrestados a una tasa inferior a la mitad de la tasa de los ciudadanos estadounidenses nativos por delitos violentos y relacionados con drogas, y a una cuarta parte de la tasa de los ciudadanos nativos por delitos contra la propiedad”. El estudio fue financiado por el NIJ a la Universidad de Wisconsin.

La falsedad recurrente sobre la supuesta “política de fronteras abiertas” de Biden

“Gracias a las políticas de puertas abiertas de [Joe] Biden, hoy en día hay millones y millones de estos ilegales que no deberían estar en nuestro país”, dijo también el mandatario en su breve mensaje de este miércoles. No es la primera vez que hace esta afirmación, y en elDetector ya hemos verificado que es falso en varias ocasiones .

Durante la gestión de Joe Biden no había “fronteras abiertas”. Como se refleja en los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), millones de personas fueron detenidas por las autoridades en su intento de entrar a Estados Unidos sin documentos durante la administración Biden (enero 2021- enero 2025). Y muchas de ellas precisamente en la frontera sur (con México).

