Las claves de la prohibición y restricciones de viaje a EEUU que firmó Trump contra una veintena de países

Trump prohíbe el ingreso a EEUU a ciudadanos de 12 países: resumen de las noticias del día

Donald Trump lo volvió a hacer: al igual que en su primer mandato, ordenó este miércoles prohibir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de un grupo específico de países.

En su proclamación, que argumenta razones de seguridad nacional para justificar su decisión, enumeró 12 naciones que tendrán un veto total a la hora de ingresar a territorio estadounidense.

También anunció que otros siete territorios tendrán algunas restricciones migratorias o limitaciones a la hora de entrar al país.

La mayoría de estos 19 países afectados se encuentra en África. Sin embargo, también hay tres de América Latina y el Caribe.

La prohibición que Trump impuso durante su primera presidencia, dirigida entonces a naciones predominantemente musulmanas, fue una de sus decisiones más polémicas y creó un enorme caos tras su aprobación.

Estas son algunas claves para comprender la nueva prohibición a viajeros que quieran ingresar a EEUU firmada por Trump este miércoles:

¿A los ciudadanos de qué países afecta la prohibición total de ingreso a EEUU aprobada por Trump?

La política prohíbe la entrada a EEUU a personas de Afganistán, Chad, República del Congo, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen.

El decreto establece que "la entrada de nacionales" de las naciones anteriores "como inmigrantes o no inmigrantes, por la presente, es totalmente suspendida", salvo por "excepciones categóricas y caso por caso", según lo requerido por el Departamento de Estado, de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Director Nacional de Inteligencia.

¿A qué países afectan las restricciones parciales?

La proclama aumenta las restricciones y limita parcialmente los ingresos a los viajeros de Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

Según el documento, esto implica una suspensión de ingresos para nacionales de esos países como inmigrantes y como no inmigrantes con visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M, y J.

Además, “los funcionarios consulares reducirán la validez de cualquier otra visa de no inmigrante emitida a nacionales” de estos países “en la medida permitida por la ley”.

¿Cuándo entra en vigor la prohibición de ingreso a EEUU para algunos viajeros?

La proclamación, firmada en la noche de este miércoles, entra en vigor el próximo lunes, 9 de junio a las 12:01 am.

¿Hasta cuándo estará vigente la prohibición de viajeros a EEUU?

La proclamación no especifica una fecha concreta, pero sugiere que podría terminar en el momento en que los países listados corrijan las causas con las que Trump justifica su decisión.

“Hasta que los países con deficiencias identificadas las aborden, miembros de mi Gabinete han recomendado ciertas restricciones y limitaciones condicionales”, afirma el presidente en el texto.

¿Cómo se eligieron a los países que forman parte de la lista cuyos ciudadanos no podrán entrar a EEUU?

La lista de países es el resultado de una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, tan pronto como estrenó su segundo mandato en la Casa Blanca, en la que pedía al Departamento de Estado que se coordinara con otras áreas para preparar un informe sobre los países que mantenían "actitudes hostiles" hacia EEUU.

En la orden, se les pedía determinar si la entrada de personas procedentes de ciertos países podría representar un riesgo para la seguridad nacional.

En la proclamación firmada este miércoles, Trump dijo que había pedido identificar en este listado a los países “cuya información sobre investigación y selección (de solicitantes de visas) sea tan deficiente que justifique una suspensión total o parcial de la admisión” de sus ciudadanos.

Diez de los 19 países sujetos a prohibiciones y restricciones están en África, nueve de ellos de mayoría negra.

Varios de ellos, como Sierra Leona, Togo y Guinea Ecuatorial, no son conocidos por albergar grupos armados que representen una amenaza importante para Occidente.

¿Cuáles son los motivos que expone Trump para prohibir la entrada a personas de estos países?

"Tras revisar el informe y después de tener en cuenta la política exterior, la seguridad nacional y los objetivos antiterroristas (…) debo actuar para proteger la seguridad nacional y el interés nacional de EEUU y su pueblo", justificó Trump en su proclamación.

"Las restricciones y limitaciones impuestas por esta proclamación son, a mi juicio, necesarias para impedir la entrada o admisión de ciudadanos extranjeros sobre los cuales el gobierno de EEUU carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan para el país", justifica.

“Muchos de estos países también se han aprovechado de EEUU explotando nuestro sistema de visas, además de su histórico fracaso a la hora de aceptar de vuelta a sus ciudadanos deportados”, se lee en el texto.

“EEUU debe garantizar que los extranjeros admitidos y los que ya se encuentran en su territorio no muestren actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales, y no defiendan, ayuden o apoyen a terroristas extranjeros designados u otras amenazas para nuestra seguridad nacional”, agrega la proclamación.

¿Por qué fueron incluidas Cuba y Venezuela en la lista de restricciones de viaje hacia EEUU?

Cubanos y venezolanos no están incluidos en la lista de 12 países a los que se impone una prohibición total de ingreso a EEUU, pero sí aparecen en el grupo que tendrá algunas restricciones o limitaciones.

Entre los motivos para elegir a los dos países latinoamericanos, la proclamación de Trump define a Cuba como “un Estado patrocinador del terrorismo”.

“El gobierno de Cuba no coopera ni comparte suficiente información policial con EEUU. Históricamente, Cuba se ha negado a aceptar el regreso de sus nacionales sujetos a deportación”, asegura el texto.

Además, cita informes que concluyen que ciudadanos de Cuba excedieron el tiempo de estancia permitido en EEUU permitido por sus visas temporales.

En cuanto a Venezuela, el texto reza que el país “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles, y no cuenta con medidas adecuadas de revisión e investigación”.

Igualmente, señala que Venezuela se ha negado a aceptar el regreso de ciudadanos deportados y critica que, según el Informe de Estadías Excedidas, Venezuela tuvo una tasa de permanencia en EEUU del 9.83 % con visas de tipo B-1/B-2.

¿En qué se parece esta prohibición sobre viajeros a la que Trump impuso en su primer mandato?

Con esta proclamación, Trump revive la polémica política de prohibición de viajes de su primer mandato, cuando poco después de llegar a la Casa Blanca en 2017 firmó una orden ejecutiva que prohibía el ingreso de ciudadanos de siete países, predominantemente musulmanes.

La prohibición, conocida como BAN, dio lugar a momentos caóticos como la detención de estudiantes, empresarios y turistas de estos países tan pronto aterrizaron en suelo estadounidense. Tras ser impugnada ante los jueces, fue modificada y finalmente aprobada por la Corte Suprema en junio de 2018.

La lista final incluía a Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela (funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro) y Corea del Norte.

“Durante mi primer mandato, restringí la entrada de ciudadanos extranjeros en EEUU, lo que impidió con éxito que las amenazas a la seguridad nacional llegaran a nuestras fronteras y tuvo el respaldo de la Corte Supremo”, escribió Trump en su nueva orden de este miércoles sin aportar datos que sustenten su afirmación.

En 2020, sin embargo, impuso restricciones para otro grupo de países a la hora de hacer algunos trámites migratorios como la obtención de visas específicas: Bielorrusia, Myanmar, Eritrea, Kirguistán, Nigeria, Sudán y Tanzania.

Las prohibiciones de entrada a viajeros de Trump fueron revocadas por Joe Biden tan pronto como estrenó su presidencia en 2021.

