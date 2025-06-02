Lo que se sabe del ataque en Colorado: presentan cargos federales de crímenes de odio contra el atacante

Video Lo que se sabe del ataque con un artefacto incendiario en Colorado: al menos seis personas resultaron heridas

El sospechoso de perpetrar un "acto terrorista" que dejó ocho heridos durante una manifestación proisraelí en Boulder, Colorado, fue imputado este lunes con cargos federales por crímenes de odio, lo que le puede acarrearle la pena de muerte.

El atacante fue identificado como Mohamed Soliman, egipcio de 45 años que ingresó a Estados Unidos en agosto de 2022 con una visa B2 y solicitó asilo en septiembre de ese mismo año, según Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional.

Soliman obtuvo en marzo de 2023 una autorización de trabajo que expiró a finales de marzo de este año, momento en el que aparentemente permaneció en el país sin documentos, añadieron las autoridades.

El sospechoso tenía un lanzallamas improvisado al momento del ataque del domingo y al grito de '¡Palestina libre!' lanzó un artefacto incendiario contra un grupo que se había reunido en Colorado para visibilizar la situación de los rehenes israelíes en Gaza.

Tras lanzar cócteles molotov contra el grupo reunido en Boulder, el sospechoso fue detenido sin oponer resistencia e ingresado luego en la cárcel del condado de Boulder, al norte de Denver, informó la policía. Entre los cargos que enfrenta hay dos por intento de asesinato.

“Está claro que se trata de un acto de violencia dirigido”, declaró Mark Michalek, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Denver. La agencia estaba investigando el incidente como un acto terrorista.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del ataque:

¿Cuándo y dónde ocurrió el ataque de Boulder?

El ataque tuvo lugar el domingo cerca de la 1:30 pm en el popular centro comercial peatonal Pearl Street, un área de cuatro cuadras en el centro de Boulder. Allí se había juntado un grupo de voluntarios llamado 'Run for their lives', que acababan de terminar su manifestación semanal en solidaridad con los rehenes que permanecen en Gaza.

Un video del lugar muestra a un testigo gritando: "¡Ahí está! ¡Está lanzando cócteles molotov!", mientras un policía, con su arma desenfundada, avanza hacia un sospechoso con el torso desnudo que sostenía recipientes en cada mano.

Alex Osante, de San Diego, relató a la AP que estaba almorzando en la terraza de un restaurante al otro lado del paseo peatonal cuando oyó el ruido de una botella al romperse contra el suelo, seguido de un estruendo y gritos.

En el video de la escena, tomado por Osante, se puede ver a personas vertiendo agua sobre una mujer tendida en el suelo, quien, según el testigo, ardió en llamas durante el ataque. Un hombre, que luego se identificó como un israelí que visitaba Boulder y decidió unirse al grupo ese día, corrió hacia Osante en el video pidiéndole agua para ayudar.

Tras el ataque inicial, Osante afirmó que el sospechoso se escondió tras unos arbustos, reapareció y lanzó un cóctel molotov, pero al parecer se quemó él mismo accidentalmente al lanzarlo. El hombre se quitó la camisa y lo que parecía ser un chaleco antibalas antes de que llegara la policía. Se tiró al suelo y fue arrestado al parecer sin ofrecer resistencia, según se aprecia en el video de Osante.

¿Quiénes son las víctimas en Boulder?

El jefe de la policía, Steve Redfearn, dijo que cuando llegaron al lugar se encontraron "con múltiples víctimas que presentaban heridas consistentes con quemaduras y otras lesiones". Recibieron una llamada cerca de la 1:30 pm, reportando que había una persona "prendiéndole fuego a la gente".

Las víctimas mostraban lesiones de menores a serias. "Al menos una resultó muy gravemente herida, probablemente en estado crítico", agregó Redfearn.

De los ocho heridos hay cuatro mujeres y cuatro hombres, de entre 52 y 88 años, que fueron trasladados a hospitales en el área metropolitana de Denver.



Lynn Segal, de 72 años, se encontraba entre las cerca de 20 personas que se congregaron el domingo en el evento de 'Run for their lives'. Habían terminado su marcha frente al juzgado cuando una "cuerda de fuego" pasó frente a ella y luego "dos grandes bengalas".

Contó a la agencia AP que la escena se tornó caótica rápidamente mientras la gente buscaba agua para apagar las llamas y ayuda.

Segal, quien dijo ser judía por parte de padre y haber apoyado a Palestina durante más de 40 años, temía que la acusaran de ayudar al sospechoso por llevar una camiseta pro palestina. "Había gente que se quemaba, quería ayudar", dijo. "Pero no quería que me asociaran con el agresor".

¿Quién es Mohamed Sabry Soliman,

el sospechoso del ataque en Boulder?

Las autoridades identificaron al sospechoso como Mohamed Sabry Soliman. Creen que actuó solo.

En un video del incidente que obtuvo CNN se ve al hombre sin camisa y con dos botellas en la mano gritando '¡Acabemos con los sionistas!', '¡Palestina libre!' y '¡Son asesinos!'. En el video se escuchan voces de testigos que dicen que el hombre estaba "rociando alcohol" y "preparando cócteles molotov".

La policía dijo que él también tuvo que ser trasladado al hospital por quemaduras, antes de ingresar en prisión poco antes de la medianoche.

Según los registros penitenciarios en internet, enfrenta múltiples cargos por delitos graves, entre ellos uno por uso de explosivos o arfectactos incendiarios durante la comisión de un delito grave. De acuerdo con los registros, también fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, aunque de momento no queda claro por qué, ya que las autoridades no han informado ninguna muerte.

El domingo por la noche, la policía y el FBI acordonaron una manzana de viviendas en Colorado Springs con patrullas y permitieron el acceso de una mujer a la vivienda identificada como la del atacante, reportó The New York Times.

Investigan el incidente como un acto de terrorismo

Los líderes del FBI declararon inmediatamente el ataque como un acto de terrorismo y el Departamento de Justicia lo denunció como un "acto de violencia innecesario, que se suma a los recientes ataques contra judíos estadounidenses".

"Este acto terrorista se está investigando como un acto de violencia con motivos ideológicos, con base en la información preliminar, las pruebas y los testimonios. Hablaremos con claridad sobre estos incidentes cuando los hechos lo justifiquen", declaró el subdirector del FBI, Dan Bongino, en una publicación en X.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, un demócrata, dijo en un comunicado el domingo que el ataque "parece ser un crimen de odio dado el grupo al que se dirigió".

"Todos tenemos derecho a reunirnos pacíficamente y a expresar nuestras opiniones", declaró Weiser. "Pero estos actos violentos, cada vez más frecuentes, descarados y cercanos a casa, deben cesar, y quienes cometen estos actos atroces deben rendir cuentas plenamente", agregó.

Incidentes antisemitas en aumento en EEUU

El ataque en el centro peatonal de Boulder se desarrolló en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, que continúa ampliando las tensiones mundiales y ha contribuido a un aumento de la violencia antisemita en Estados Unidos.

El incidente tuvo lugar en la víspera de Shavuot, una festividad de dos días que celebra el momento en que Dios entregó la Torá al pueblo judío en el Monte Sinaí.

El Departamento de Policía de Nueva York anunció que ha reforzado su presencia en lugares religiosos de la ciudad con motivo de Shavuot.

“Lamentablemente, ataques como este se están volviendo demasiado comunes en todo el país”, declaró Mark Michalek, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Denver, que abarca Boulder. “Este es un ejemplo de cómo los perpetradores de violencia siguen amenazando a las comunidades de todo el país”.

Hace apenas una semana, un hombre que también gritaba '¡Palestina libre!' fue acusado de disparar fatalmente a dos empleados de la embajada de Israel afuera de un museo judío en Washington.

Las reacciones tras el ataque en Colorado

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump fue informado sobre el incidente. Mientras que el director del FBI, Kash Patel, lo catalogó en redes sociales como un "ataque premeditado" para causar terror.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un comunicado este lunes en el que afirmaba que él, su esposa y toda la nación de Israel oraban por la recuperación completa de las personas heridas en el "cruel ataque terrorista" en Colorado.

"Este ataque estuvo dirigido contra personas pacíficas que deseaban expresar su solidaridad con los rehenes retenidos por Hamas, simplemente por ser judíos", declaró Netanyahu.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo en un comunicado que estaba "siguiendo de cerca" la situación y que "los actos llenos de odio de cualquier tipo son inaceptables".

"Varias personas fueron brutalmente atacadas mientras marchaban pacíficamente para llamar la atención sobre la difícil situación de los rehenes que han estado retenidos por terroristas de Hamas en Gaza durante 604 días. Condeno este atroz acto de terrorismo y rezo por la recuperación de las víctimas", dijo una publicación en X.

Por su parte, el alcalde de Boulder, Aaron Brockett, condenó el ataque y dijo sentirse entristecido.

“Estoy entristecido e indignado por el atroz ataque contra miembros de la comunidad judía de Boulder ocurrido hoy durante una reunión pacífica en Pearl Street. Como alcalde de la ciudad de Boulder, quiero dejar claro que la violencia y el odio no tienen cabida aquí. Ataques como este buscan sembrar el terror en los corazones de la gente y dividirnos, pero Boulder se mantendrá firme y unida”, declaró.

La Liga Antidifamación, un grupo activista judío, dijo en X que estaba al tanto "de los informes de un ataque en el evento de hoy de Boulder". Su director ejecutivo, Jonathan Greenblatt, dijo en una declaración, citando los ataques de Boulder y Washington, que “dos eventos judíos pacíficos” habían “terminado con ataques violentos y llenos de ira”.

El embajador de Israel ante Naciones Unidas en Nueva York también expresó su indignación. "El terrorismo contra los judíos no se detiene en la frontera de Gaza; ya está arrasando las calles de Estados Unidos", declaró. "Hoy, en Boulder, Colorado, el pueblo judío marchó con una exigencia moral y humana: la devolución de los rehenes. En respuesta, los manifestantes judíos fueron brutalmente atacados; un atacante les lanzó bombas molotov", declaró. "Que quede claro: esto no es una protesta política, es terrorismo".

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, opinó como Patel describiendo el incidente como un "ataque terrorista dirigido". "El terror no tiene cabida en nuestro gran país", afirmó Rubio.

Con información de AP, AFP, CNN y otros.

