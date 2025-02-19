Trump y Musk en entrevista con Hannity: verificamos falsedades sobre migración, supuestos gastos de USAID y elecciones

Trump y Musk dieron una entrevista de poco más de una hora a Sean Hannity.

En una entrevista de poco más de una hora con el presentador de Fox News Sean Hannity, el presidente Donald Trump y el empresario Elon Musk, uno de los asesores del mandatario y cabeza del equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), hablaron sobre las acciones políticas y económicas del nuevo presidente, pero también cayeron en falsedades e imprecisiones.

Las principales desinformaciones abordaron temas como los supuestos gastos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en políticas DEI (diversidad, equidad e inclusión) y en una “campaña de desinformación masiva”; la insistencia en la falsedad sobre la existencia de “fronteras abiertas” durante la gestión de Joe Biden; y la afirmación reiterativa del presidente de que ganó las elecciones por “millones y millones de votos”.

En vísperas de cumplirse un mes de la toma de posesión de Trump , en elDetector pasamos la lupa por esas afirmaciones falsas, engañosas y sin evidencias que el presidente y el empresario hicieron en la entrevista de este martes 18 de febrero de 2025, cuya transcripción fue difundida en la web de la Casa Blanca.

Trump: “Están enviando para transgéneros, para algo que tiene que ver con la ópera, están enviando 7 millones de dólares”. FALSO.

En medio del desmantelamiento de la USAID que adelanta el actual gobierno, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el 4 de febrero de 2025 a la prensa que entre los supuestos gastos que cuestionaban a ese organismo se encontraban fondos destinados a una “ópera transgénero en Colombia”. Sin embargo, ella misma se refirió a que se destinaron 47,000 dólares para ese fin y no 7 millones, como señaló Trump.

Además, en elDetector buscamos en la página web USAspending –que recopila datos de los gastos de las entidades gubernamentales del país– y encontramos que si bien se destinaron fondos federales para el desarrollo de una ópera protagonizada por un personaje trans en Colombia, los mismos fueron aportados por el Departamento de Estado –no por USAID– y correspondieron a 25,000 dólares (pues otros 22,000 dólares provinieron de fondos no federales).

La directora de la obra, la profesora universitaria Juana Monsalve , fue entrevistada por el diario colombiano El Tiempo y explicó también que la beca que obtuvieron para financiar la ópera, llamada “As one”, fue de 25,000 dólares y la recibieron a través de la embajada de Estados Unidos en Colombia.

Musk: “Reuters recibió algo así como 10 millones de dólares por algo que literalmente se titulaba ‘campaña de desinformación masiva’". FALSO.

No hay ninguna referencia en la web de USASpending.gov , web que recoge la información de los contratos firmados por el gobierno federal, que responda al título, en inglés, "campaña de desinformación masiva" y relacionado con la agencia de noticias Reuters.

La búsqueda da dos resultados , pero ninguno tiene que ver con el medio de comunicación.

El pasado 13 de febrero, Musk retuiteó un mensaje en su cuenta de X ( la más popular del mundo con más de 218 millones seguidores ) de una foto de un contrato del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) con “Thomson Reuters Special Services” por “defensa activa de la ingeniería social” (ASED, en inglés) y “engaño social a gran escala” (LSD, en inglés). El monto era de algo más de 9.1 millones de dólares. Comenzó en septiembre de 2018, durante el primer mandato de Donald Trump.

El texto que acompañaba la foto decía que el DOD “pagó 9 millones de dólares a Reuters por un programa de ‘ingeniería social’”. Y añadía: “Las investigaciones del DOGE revelan misteriosos pagos del Departamento de Defensa a Reuters para un proyecto de ‘engaño social a gran escala’ entre 2018-2022”. También destacaba que se “arremolinan las preguntas sobre por qué una agencia de noticias recibió millones para ‘ingeniería social’”.

Musk añadió al repostear : “El gobierno estadounidense pagó millones de dólares a Reuters por ‘engaño social a gran escala’. ¡Eso es literalmente lo que pone en la orden de compra! Son una estafa total”.

El proyecto existió y se pagó , pero no tiene que ver con hacer ingeniería social , sino con prevenirla. En las características del contrato público , al que todo el mundo puede acceder, se puede leer que DARPA , la Agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos responsable del desarrollo de nuevas tecnologías, “solicita propuestas de investigación innovadoras en el ámbito de la defensa automatizada contra ataques de ingeniería social”.

Trump: “Ganamos por millones y millones de votos. Ganamos todo”. ENGAÑOSO.

La afirmación del presidente sobre haber ganado las elecciones por “millones y millones de votos” y haber ganado “todo” es engañosa. Si bien ganó los votos electorales por 312 vs. 226 que obtuvo Kamala Harris, no es cierto que la diferencia entre ambos fue de “millones y millones de votos”. De acuerdo a los datos de la Associated Press (AP) , la diferencia de votos entre Trump y su contrincante demócrata fue de poco más de 2 millones de sufragios (2,284,365).

La frase “ganamos todo”, tampoco es del todo cierta. Trump ganó en gran parte de las carreras estatales: 31 vs. 20 que obtuvo Harris, pero no salió victorioso en cada uno de ellos.

Al ser preguntado por el contrato de Tesla con el gobierno federal para la compra de 400 millones de dólares en Cybertrucks, Musk dijo “es falso en múltiples niveles. Tesla no va a recibir 400 millones de dólares”. ENGAÑOSO.

Como contamos en Univision Noticias, el Departamento de Estado planeaba gastar ese monto en “Teslas blindados", como recoge un documento publicado en diciembre de 2024 dentro de su lista de adquisiciones para el año fiscal 2025 y del que se hicieron eco varios medios de prensa .

Al surgir preguntas sobre el posible conflicto de intereses debido a la entrada de Musk, CEO de Tesla, como jefe del DOGE, nombrado directamente por Trump, la referencia a la marca “Tesla” desapareció del documento oficial, según esos mismos reportes .

Días después de la denuncia, el Departamento de Estado anunció que el plan para comprar esos vehículos a Tesla estaba en suspenso.

Musk: “A ellos [los astronautas de Starliner de Boeing] los dejaron ahí arriba [en la Estación Espacial Internacional] por razones políticas”. FALSO.

En agosto de 2024, la NASA informó que la cápsula regresaría a la tierra sin los astronautas. “El regreso sin tripulación permite a la NASA y a Boeing seguir recopilando datos de prueba de la Starliner durante su próximo vuelo de regreso a casa, sin aceptar más riesgos de los necesarios para su tripulación”. Además, la agencia espacial aclaró que la decisión de que permanezcan hasta este febrero de 2025 respondía a un compromiso con la seguridad.

Trump: “El daño que le hicieron a este país, en términos de, digamos, fronteras abiertas... ya sabes, hay tantas cosas, pero fronteras abiertas, por donde millones de personas ingresaron a nuestro país, y cientos de miles de esas personas son criminales”. FALSO.

No es primera vez que el presidente hace mención a la supuesta política de fronteras abiertas del gobierno de Biden, pero como ya hemos verificado anteriormente en elDetector eso es falso.

Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), millones de personas fueron detenidas por las autoridades en su intento de entrar a Estados Unidos sin documentos durante la administración Biden (enero 2021- enero 2025).

Sobre la afirmación de que “cientos de miles de esas personas [inmigrantes indocumentados] son criminales”, el presidente no ha presentado evidencias.

CBP tiene estadísticas de extranjeros con antecedentes que fueron interceptados por la Patrulla Fronteriza; y durante los cuatro años de gestión de Joe Biden (los que sugiere Trump) se detuvieron a 55,106 de estas personas.

Otros datos también contradicen al mandatario. Por ejemplo, el American Inmigration Council señala que “los inmigrantes (incluidos los inmigrantes indocumentados) tienen menos probabilidades de cometer delitos que los nacidos en Estados Unidos. Esto es cierto a nivel nacional, estatal, de condado y de barrio, y tanto para los delitos violentos como para los no violentos”.

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

