FBI identifica al sospechoso del ataque en Colorado que dejó al menos ocho personas heridas

Video Lo que se sabe del ataque con un artefacto incendiario en Colorado: al menos seis personas resultaron heridas

Seis personas resultaron heridas este domingo por la tarde en lo que el FBI describió como un "ataque premeditado" en un centro comercial al aire libre de Boulder, Colorado, donde se había reunido un grupo para llamar la atención sobre los rehenes israelíes retenidos en Gaza.

De acuerdo con testigos, el sospechoso gritó ¡Palestina libre! durante el ataque en el que usó lanzallamas improvisado, según informó el FBI en una conferencia de prensa por la noche.

El sospechoso, identificado por el FBI como Mohamed Sabry Soliman, de 45 años, fue detenido. No se anunciaron cargos de inmediato, pero las autoridades dijeron que esperan que rinda "todas las cuentas".

Mark Michalek, agente especial a cargo de la oficina en Denver del FBI, declaró que las fuerzas del orden federales están investigando el atentado como un acto de terrorismo.

Sin embargo, horas antes la policía local fue más cautelosa al hablar sobre un posible motivo.



El jefe de la policía de Boulder, Steve Redfearn, dijo en conferencia de prensa "No lo estamos llamando un ataque terrorista en este momento", afirmó.

"Era una tarde de domingo hermosa en el downtown de Boulder (...) y este fue un acto inaceptable. Les pido que se unan a mí para pensar en las víctimas y las familias de esas víctimas", agregó.

Redfearn dijo que cuando llegaron al lugar se encontraron "con múltiples víctimas que presentaban heridas consistentes en quemaduras y otras lesiones". Llegaron tras recibir reportes de que había una persona "prendiendo a gente en fuego".

Las víctimas, agregó, mostraban lesiones de menores a serias. La policía dijo que el sospechoso que fue trasladado al hospital por heridas producidas por quemaduras, dijeron las autoridades.

En una segunda conferencia de prensa Redfearn dijo que el sospecho fue detenido sin incidentes debido al buen trabajo de los agentes involucrados.

Las reacciones tras el ataque en un centro comercial en Colorado

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump fue informado sobre el incidente. Mientras que el director del FBI, Kash Patel, catalogó el incidente en redes sociales como un "ataque premeditado" para causar terror.

"Nuestros agentes y las fuerzas de seguridad locales ya están en el lugar de los hechos, y compartiremos actualizaciones a medida que dispongamos de más información".

El gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo en un comunicado que estaba "siguiendo de cerca" la situación y que "los actos llenos de odio de cualquier tipo son inaceptables".

"Varias personas fueron brutalmente atacadas mientras marchaban pacíficamente para llamar la atención sobre la difícil situación de los rehenes que han estado retenidos por terroristas de Hamas en Gaza durante 604 días. Condeno este atroz acto de terrorismo y rezo por la recuperación de las víctimas", dice una publicación en X.

La Liga Antidifamación, un grupo activista judío, dijo en X que era "consciente de los informes de un ataque en el evento de hoy de Boulder".

Ese evento, dijo, era una "reunión semanal de miembros de la comunidad judía para correr/caminar en apoyo de los rehenes" que fueron secuestrados durante el ataque sin precedentes de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, desencadenando la guerra en Gaza.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, expresó su indignación por el incidente.

"El terrorismo contra los judíos no se detiene en la frontera de Gaza: ya está quemando las calles de Estados Unidos", dijo en un comunicado, en el que describía cómo personas que marchaban por la devolución de los rehenes fueron atacadas por alguien que "lanzaba... cócteles molotov".

Mientras que el secretario de Estado Marco Rubio opinó como Patel describiendo el incidente como un "ataque terrorista dirigido".

"El terror no tiene cabida en nuestro gran país", afirmó Rubio.

