Gobierno de Donald Trump impone una prohibición de ingreso a EEUU a 12 países y restringe a otros como Venezuela y Cuba

El presidente Donald Trump firmó este miércoles una proclamación que prohíbe de forma total la entrada a Estados Unidos desde 12 países y la restringe a otros 7, alegando riesgos para la seguridad nacional.

De acuerdo con el documento, Trump pidió a funcionarios de su gobierno que identificaran “los países de todo el mundo" cuyas "actitudes hostiles" hacia EEUU representaban un riesgo para la seguridad nacional y "que justifique una suspensión total o parcial de la admisión” de ciudadanos de esas naciones.



"Tras revisar el informe y después de tener en cuenta la política exterior, la seguridad nacional y los objetivos antiterroristas de Estados Unidos, he decidido restringir y limitar totalmente la entrada de ciudadanos de los 12 países siguientes: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen", dice la proclamación.

Trump indicó que algunos de los países han introducido importantes mejoras en sus protocolos y procedimientos, “y les felicito por ello”. Sin embargo, los miembros de su gabinete “han recomendado ciertas restricciones y limitaciones condicionales”.

Por ello, Trump anunció que decidió restringir y limitar parcialmente la entrada de ciudadanos de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

“Muchos de estos países también se han aprovechado de Estados Unidos explotando nuestro sistema de visas, además de su histórico fracaso a la hora de aceptar de vuelta a sus ciudadanos deportados”, dice la proclamación.

"Debo actuar para proteger la seguridad nacional y el interés nacional de Estados Unidos y su pueblo", dijo Trump, aunque no está claro cómo una prohibición de este tipo ayuda a estos propósitos.

¿Cuándo comienza y hasta cuándo estará vigente la prohibición de viajes a EEUU?

La proclamación, firmada en la noche de este miércoles, entra en vigor el próximo lunes, 9 de junio, a las 12:01 am.

La proclamación no especifica una fecha concreta para u fin, pero sugiere que podría terminar en el momento en que los países listados corrijan las causas con las que Trump justifica su decisión.

“Hasta que los países con deficiencias identificadas las aborden, miembros de mi Gabinete han recomendado ciertas restricciones y limitaciones condicionales”, afirma el presidente en el texto.

Trump justifica las restricciones de viaje a EEUU con el ataque antisemita de Boulder, aunque Egipto, la nación del atacante, no está en la lista

En un video publicado en la red social Truth Social más tarde, Trump dijo que "el reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, subraya el peligro extremo planteado para nuestro país por la entrada de extranjeros que no son apropiadamente investigados, así como aquellos que vienen aquí como visitantes temporales y se quedan más tiempo del permitido por sus visados".

El sospechoso del ataque en Boulder, Mohamed Sabry Soliman, es un egipcio de 45 años que vivía en Estados Unidos sin documentos, tras entrar en el país en agosto de 2022 con un visado B2 que expiraba en febrero de 2023.

Egipto, sin embargo, no está en la lista de países a los que Trump incluyó en sus restricciones.

En la proclama de restricción, se especifica que tras lo ocurrido en Boulder "el secretario de Estado (...) me proporcionará una actualización de la revisión de las prácticas y procedimientos de Egipto para confirmar la idoneidad de sus actuales capacidades de selección y verificación".

El motivo para incluir a

Cuba y Venezuela en la lista de restricciones de viaje hacia EEUU

Cubanos y venezolanos no están incluidos en la lista de 12 países a los que se impone una prohibición total de ingreso a EEUU, pero sí aparecen en el grupo que tendrá algunas restricciones o limitaciones.

Entre los motivos para elegir a los dos países latinoamericanos, la proclamación de Trump define a Cuba como “un Estado patrocinador del terrorismo”.

“El gobierno de Cuba no coopera ni comparte suficiente información policial con EEUU. Históricamente, Cuba se ha negado a aceptar el regreso de sus nacionales sujetos a deportación”, asegura el texto.

Además, cita informes que concluyen que ciudadanos de Cuba excedieron el tiempo de estancia permitido en EEUU permitido por sus visas temporales.

En cuanto a Venezuela, el texto reza que el país “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles, y no cuenta con medidas adecuadas de revisión e investigación”.

Igualmente, señala que Venezuela se ha negado a aceptar el regreso de ciudadanos deportados y critica que, según el Informe de Estadías Excedidas, Venezuela tuvo una tasa de permanencia en EEUU del 9.83 % con visas de tipo B-1/B-2.

Así afectaron las restricciones de entrada a EEUU desde ciertos países durante el primer mandato de Trump

Durante su primer mandato, Trump emitió en enero de 2017 una orden ejecutiva que prohibía entrar a Estados Unidos a ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

Fue uno de los momentos más caóticos y confusos de su joven presidencia.

A los viajeros de esas naciones se les prohibió embarcar en sus vuelos a Estados Unidos o fueron detenidos en los aeropuertos estadounidenses tras aterrizar.

Entre ellos había estudiantes y profesores, así como empresarios, turistas y personas que visitaban a amigos y familiares.

La orden, a menudo conocida como la "prohibición musulmana" o "Travel ban", fue reformulada en medio de desafíos legales, hasta que una versión fue confirmada por la Corte Suprema en 2018.

Trump y otros han defendido la prohibición inicial por motivos de seguridad nacional, argumentando que su objetivo era proteger al país y no estaba fundada en prejuicios antimusulmanes. Sin embargo, el presidente había pedido una prohibición explícita de los musulmanes durante su primera campaña a la Casa Blanca.

