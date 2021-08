Por qué expertos dicen que no conviene dejarse arrastrar por la 'fiebre' de la tercera vacuna contra el covid-19

Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington, dijo que la sobreestimulación del sistema inmunitario puede hacer que el cuerpo sea menos hábil para combatir ciertas infecciones; los científicos aún no han averiguado si esto es cierto en el caso del covid-19, pero sí, por ejemplo, cuando se trata de la malaria. El sistema inmunitario "necesita algo de tiempo y espacio para calmarse entre una infección y la siguiente" para poder perfeccionar sus habilidades de detección de patógenos, afirma Pepper en declaraciones a The Atlantic. Si a una persona se le administra otra vacuna antes de que esté preparada, es posible que no mejore la lucha contra el coronavirus. (Esto no aplica a las personas inmunodeprimidas).