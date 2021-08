Reportan brote de bacteria E. Coli y advierten no consumir masa cruda de hornear, informan los CDC

1. No pruebe ni consuma masa cruda, de ningún tipo

2. No deje que los niños consuman masa cruda

3. Hornee o cocine la masa cruda antes de comer

4. Siga las instrucciones de la receta para cocinar u hornear. Cocine con la temperatura adecuada y durante el tiempo específico

5. No haga batidos con productos que contengan alimentos crudos como la mezcla de pasteles, harina o huevos

6. Mantenga los alimentos crudos como la mezcla de pastel, la harina o los huevos separados de los alimentos listos para comer. (La mezcla de pastel y la harina son polvos, pueden propagarse fácilmente).

7. Siga las instrucciones de la etiqueta para refrigerar los productos que contienen masa cruda.

8. Limpie bien después de manipular la mezcla de pastel, la harina o los huevos

9. Lávese las manos con agua y jabón después de manipular la mezcla de pastel