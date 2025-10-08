¿Han cambiado las posiciones de republicanos y demócratas a una semana del cierre del gobierno? Esto es lo que siguen discutiendo

Video Cierre del gobierno causa problemas en el tráfico aéreo: torre de control estuvo vacía varias horas

Las posiciones del liderazgo republicano y demócrata cuando se cumple una semana de cierre del gobierno no son tan diferentes a las del primer día.

Los demócratas buscan negociaciones sobre los subsidios de atención médica que están por expirar, mientras que los republicanos insisten en que se apruebe una prorroga "limpia" de la financiación gubernamental antes de abrir cualquier discusión política.

“La posición de los demócratas no ha cambiado”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. “Queremos lo mismo que la mayoría, una abrumadora mayoría, de los estadounidenses quiere: poner fin a este cierre y detener la crisis de salud que hará que las primas aumenten para decenas de millones de personas”.

Mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reunió el martes con los republicanos del Senado y dijo que el partido está “100% unido”, lo cual, según él, es “un buen lugar para estar”.

Detrás del enfrentamiento están visiones marcadamente diferentes sobre la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) y cómo manejar la asistencia ampliada para las primas, que pronto expirará para millones de personas: los demócratas quieren que la ayuda se extienda, mientras que los republicanos insisten en que el sistema de atención médica subsidiado está roto y debe recortarse.

No está claro cómo terminará el estancamiento, incluso mientras cientos de miles de trabajadores federales no reciben salario y muchos servicios del gobierno se ven ralentizados o suspendidos.

Cada bando cree tener el apoyo de los estadounidenses

Los demócratas creen que el público está de su lado mientras luchan por mantener los subsidios de la era COVID, pero la atención médica también es uno de los temas más difíciles de tratar en el Congreso, y un verdadero compromiso probablemente no será fácil ni rápido.

Algunos republicanos en el Congreso quieren extender la ayuda, ya que millones de personas que reciben su seguro a través de los mercados de ACA están por recibir avisos de que sus primas aumentarán al inicio del año.

Pero muchos legisladores republicanos se oponen firmemente a cualquier extensión y ven el debate como una nueva oportunidad para intentar reformar el programa.

“Si los republicanos gobiernan según las encuestas y no aprovechan este momento, ellos serán responsables”, escribió el representante republicano de Texas Chip Roy en una carta publicada el fin de semana en The Wall Street Journal en la que animó a los senadores a no “titubear” sobre el tema.

“El juego se acabó, la pandemia terminó y mis colegas no deberían desviarse en ninguna otra dirección”, escribió Roy.

Una larga historia de luchas por la salud

Los republicanos han criticado la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la principal ley de salud aprobada durante la gestión del expresidente Barack Obama, desde que se promulgó hace 15 años.

Sin embargo, aunque han podido socavarla parcialmente, no han logrado modificarla sustancialmente, ya que un récord de 24 millones de personas ahora están inscritas en seguros a través de la ACA, en gran parte porque miles de millones de dólares en subsidios han hecho que los planes sean más asequibles para muchos.

Ahora, algunos ven la lucha de los demócratas como su oportunidad de revisar el tema, poniendo a los líderes republicanos del Congreso y al presidente Donald Trump en una posición complicada.

“Estoy dispuesto a trabajar con los demócratas en sus políticas de salud fallidas, o en cualquier otra cosa, pero primero deben permitir que nuestro gobierno se reabra”, escribió Trump en redes sociales el lunes por la noche, retrocediendo de comentarios anteriores que sugerían que había negociaciones en curso con los demócratas.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo a los periodistas el lunes que “podría haber un camino a seguir” sobre los subsidios de la ACA, pero enfatizó: “Creo que mucho dependerá de la postura de la Casa Blanca sobre el tema”.

Algunos senadores del GOP argumentan, sin embargo, que el único camino es reformar la ley. “Todo el problema con esto es Obamacare”, dijo el senador republicano de Florida Rick Scott.

Johnson dijo que había conversaciones en curso sobre “cambios bastante dramáticos” a la ley que el Congreso podría considerar una vez que el gobierno se reabra.

Dificultades en las conversaciones bipartidistas

El Senado ha rechazado ahora cinco veces un proyecto aprobado por la Cámara para extender la financiación del gobierno hasta mediados de noviembre, con los demócratas negando a los republicanos los votos para aprobarlo a menos que obtengan concesiones sobre atención médica.

Con los líderes enfrentados, algunos senadores de base de ambos partidos han sostenido conversaciones privadas para intentar encontrar una salida al cierre.

El senador republicano de Dakota del Sur Mike Rounds ha sugerido extender los subsidios por un año y luego eliminarlos gradualmente.

Mientras que la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins, republicana de Maine, ha sugerido avanzar con un grupo de proyectos de ley de gastos bipartidistas pendientes y luego asegurar un compromiso para discutir la cuestión de la atención médica.

Pero muchos demócratas dicen que un compromiso no es suficiente, y los republicanos dicen que necesitan reformas más profundas, dejando las conversaciones y al gobierno cerrado.

Angus King, independiente que se agrupa con los demócratas, votó con los republicanos para mantener el gobierno abierto, pero dijo el lunes que podría cambiar su voto a “no” si los republicanos no “ofrecen alguna evidencia sólida de que van a ayudar con esta crisis” de salud.

Por su parte, Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, dijo que su partido “no cede”. “Primero y ante todo, antes de que podamos hablar de cualquier cosa, deben reabrir el gobierno”, insistió Mullin.

Algunos republicanos abogan por actuar a favor de la salud

Aun así, algunos republicanos dicen estar abiertos a extender los subsidios, incluso si no les gustan, al hacerse evidente que sus electores enfrentarán costos crecientes.

“Estoy dispuesto a considerar varias reformas, pero creo que tenemos que hacer algo”, dijo el senador republicano de Missouri Josh Hawley. Señaló que el Congreso debería abordar el tema “más temprano que tarde”, antes de que comience la inscripción abierta el 1 de noviembre.

La representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, dijo que no es “fanática” de Obamacare, pero indicó que podría votar para extenderlo.

“Voy a ir en contra de todos en este tema porque cuando los créditos fiscales expiren este año, las primas de seguro de mis propios hijos adultos para 2026 se VAN A DUPLICAR, junto con todas las maravillosas familias y trabajadores de mi distrito”, publicó en redes sociales el lunes por la noche.

Grandes afectaciones para los trabajadores federales

Con ambos bandos aferrados a su posición, el cierre podría prolongarse, dejando a los trabajadores federales sin sus cheques de pago regulares. De hecho, la Casa Blanca ahora sugiere que Trump podría bloquear el pago retroactivo si el gobierno se reabre.

Trump firmó una ley en 2019 que garantiza el pago retroactivo para los trabajadores federales durante cualquier interrupción de la financiación del gobierno, pero se está considerando un memorando de la Casa Blanca con el argumento para no otorgar pago retroactivo.

Johnson dijo a los periodistas el martes que no conoce los detalles del memorando, pero “si eso es cierto, debería aumentar la urgencia y la necesidad de que los demócratas hagan lo correcto aquí”.

Los demócratas rechazaron el argumento de la Casa Blanca. “Los trabajadores federales, incluidos los que están en licencia sin goce de sueldo, tienen derecho a su pago retroactivo tras un cierre”, dijo la senadora Patty Murray, la principal demócrata del Comité de Asignaciones del Senado.

La Casa Blanca también dijo el martes que usará ingresos por aranceles para reforzar el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños, que enfrenta escasez de fondos debido al cierre.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo en una publicación en X que Trump ha “identificado una solución creativa para transferir recursos” provenientes de los aranceles que el gobierno ha impuesto a socios comerciales de EEUU.

No proporcionó detalles sobre cómo podrían funcionar dichas transferencias de fondos.

