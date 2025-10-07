El cierre del gobierno ya se hace sentir en el tráfico aéreo: vuelos retrasados y hasta una torre sin controladores

En su sexta jornada, el cierre del gobierno ya empezó a notarse claramente en los aeropuertos.

La escasez de personal en varios centros de control aéreo provocó retrasos significativos en aeropuertos de Nueva York y Denver y un aeropuerto de Los Ángeles llegó incluso a no tener ningún controlador aéreo en la torre, lo que obligó a trasladar el control de los vuelos siguientes al centro de control de San Diego, que ya de por sí es uno de los más saturados del país.

Estos incidentes del lunes en el tráfico aéreo marcaron el primer gran impacto visible del parón presupuestario que mantiene enfrentados a republicanos y demócratas en el Congreso.

Una torre sin controladores aéreos y vuelos retrasados

La situación de la falta de personal se volvió crítica el lunes en el aeropuerto de Hollywood Burbank, al norte de Los Ángeles. Allí directamente la torre de control quedó cerrada sobre las 4:15 pm.

Según un reporte de CNN que cita un audio grabado por LiveATC.net, un piloto que se preparaba para despegar de ese aeropuerto recibió la siguiente respuesta al hacer contacto con la torre: "La torre está cerrada debido a la falta de personal".

La torre de control del aeropuerto de Hollywood Burbank el lunes 6 de octubre. Imagen Mario Tama/Getty Images



Un pasajero que había volado desde Portland contó a The New York Times que solo se enteró de la situación al aterrizar: “No habría volado si lo hubiera sabido”, dijo.

Los vuelos pudieron finalmente despegar y aterrizar en el Hollywood Burbank, pero tuvieron que seguir procedimientos que normalmente se aplican en aeropuertos pequeños sin torre de control o ser comandados desde el aeropuerto de San Diego, lo cual ocasionó retrasados de más de dos horas y media.

Por su parte, los aeropuertos internacionales de Denver y Newark Liberty, cenetros clave para United Airlines, registraron demoras en tierra y tuvieron que detener el despegue de los vuelos hasta que los controladores pudieran ir gestionándolos.

En general, 12 instalaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) registraron escasez de personal el lunes por la noche, en algunos casos en "niveles críticos". Además de las ya mencionadas, también sufrieron afectaciones instalaciones de tráfico aéreo de Newark (Nueva Jersey), Jacksonville (Florida), Phoenix (Arizona), Chicago, Washington DC e Indianápolis, reportó CNN.

Qué pasa con los controladores aéreos y qué dicen las autoridades

La FAA explicó que las demoras respondían a escasez de personal, una consecuencia directa de que los controladores, aunque obligados a trabajar durante el cierre de gobierno, por ser trabajadores esenciales, no están cobrando su salario, mientras se mantenga la falta de financiación.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ya había advertido que el cierre podía golpear el tráfico aéreo: “Si detectamos problemas en el espacio aéreo, cerraremos operaciones y retrasaremos vuelos”, advirtió, citado por CNN.

Durante el anterior cierre prolongado de 2019, los controladores comenzaron a ausentarse por enfermedad en masa, lo que precipitó el fin del bloqueo presupuestario. Duffy reconoció que esta vez ya se observa “un ligero aumento” en las ausencias por enfermedad.

La FAA aplicó el lunes su “programa de demora en tierra”, un mecanismo que impide el despegue de vuelos con destino a aeropuertos saturados, con el objetivo de evitar un colapso mayor.

La agencia aseguró que “la seguridad aérea sigue siendo la prioridad” y que los servicios continuarán “en la medida de lo posible”, aunque admitió que las ausencias y la fatiga del personal están comenzando a afectar la eficiencia del tráfico nacional.

La situación amenaza con agravarse si el cierre continúa: el programa federal que subsidia los vuelos hacia zonas rurales podría quedarse sin fondos en los próximos días, dejando a decenas de comunidades sin conexión aérea, advirtió el secretario Duffy, citado por The Guardian.

