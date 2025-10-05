El cierre del gobierno se extiende sin que haya más negociaciones entre los líderes del Congreso y Trump

Video Más de 750,000 empleados federales son suspendidos sin salario tras el cierre parcial del gobierno

Los legisladores republicanos y demócratas mostraron este domingo pocas señales de que estén en negociaciones significativas para poner fin al cierre parcial del gobierno federal.

La disputa surge en un momento de incertidumbre económica. Si bien la economía ha seguido creciendo este año, las contrataciones han disminuido y la inflación permanece por encima del objetivo de la Reserva Federal (Fed) en medio de los aranceles de Trump.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo este domingo en programas dominicales que no ha habido conversaciones con los líderes republicanos desde su reunión en la Casa Blanca el lunes. “Y desafortunadamente, desde ese momento, los republicanos, incluido Donald Trump, han guardado silencio”, dijo Jeffries.

“Lo que hemos visto es una negociación a través de videos manipulados digitalmente, a la Cámara de Representantes cancelando votaciones y, por supuesto, al presidente Trump ayer en el campo de golf. Ese no es un comportamiento responsable”, consideró.

Trump fue consultado por mensaje de texto por Jake Tapper de CNN sobre las conversaciones por el cierre parcial del gobierno. El presidente republicano respondió con confianza pero sin dar detalles. “Estamos ganando y reduciendo costos a lo grande”, dijo Trump en un mensaje de texto, según CNN.

Su gobierno considera el cierre como una oportunidad para ejercer un mayor poder sobre el presupuesto, y varios funcionarios han dicho que ahorrarán dinero al reducir la cantidad de trabajadores del gobierno, una táctica que nunca se ha utilizado y que sería desafiada en cortes.

Trump, por su parte, cree que puede culpar a los demócratas de los despidos que él haga en medio del cierre del gobierno. "Depende de ellos", declaró Trump a los periodistas el domingo por la mañana antes de subir al helicóptero presidencial. "Cualquier despido es por culpa de los demócratas", reiteró.

Se extiende el cierre del gobierno y también las amenazas de despidos de empleados públicos

“Aún no hemos visto los detalles sobre lo que está sucediendo” con los despidos, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en NBC. “Pero es una situación lamentable que el presidente no desea”, agregó.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, indicó que el gobierno quiere evitar los recortes que había indicado podrían comenzar el viernes, un plazo que llegó y pasó sin que se anunciaran decisiones.

“Queremos que los demócratas se presenten y hagan un acuerdo para una 'resolución de continuidad' (que daría presupuesto a corto plazo) que nos dé siete semanas más para hablar sobre estas cosas”, dijo Hassett en CNN.

En la otra vereda, el senador demócrata Adam Schiff, de California, defendió la postura de su partido sobre el cierre gubernamental diciendo a NBC que el posible aumento en los costos de atención médica para “millones de estadounidenses” hará que el seguro sea inasequible.

También señaló que el gobierno de Trump ha frenado y eliminado gasto que había sido aprobado por el Congreso, lo que hace que los demócratas sean más reacios a tratar de lograr un compromiso sobre los presupuestos, dado que la Casa Blanca podría negarse a honrarlos. El gobierno de Trump, por ejemplo, maniobró para eliminar 4,900 millones de dólares que habían sido aprobados en ayuda exterior.

“Necesitamos tanto abordar la crisis de atención médica como alguna garantía por escrito en la ley, no aceptaré una promesa, de que no van a incumplir ningún acuerdo que hagamos”, subrayó Schiff.

Qué se puede esperar esta semana en el Congreso

El viernes, una votación en el Senado para avanzar con un proyecto de ley republicano que reabriría el gobierno, no logró reunir los 60 votos necesarios.

Johnson dijo que la Cámara Baja cerrará para asuntos legislativos esta semana, una estrategia que podría obligar al Senado a trabajar con el proyecto de ley de financiación del gobierno que fue aprobado por los republicanos de la Cámara de Representantes.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo el domingo que el cierre parcial del gobierno y la suspensión que conlleva de trabajadores federales continuarán mientras los demócratas voten no.

“Tendrán otra oportunidad el lunes para votar nuevamente”, dijo Thune en el programa Sunday Morning Futures de Fox News. “Y espero que algunos de ellos cambien de opinión”, indicó.

