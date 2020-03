Cuentos chinos sobre el coronavirus

Con la típica arrogancia y desfachatez de las dictaduras, China pretende asumir el liderazgo internacional de la lucha contra la pandemia del coronavirus. Pero no se lo merece. No solo el mal nació en ese país probablemente hacia octubre o noviembre del año pasado. El régimen chino lo ocultó además durante meses, llegando incluso a encarcelar y a desaparecer a médicos y otras personas que lo revelaron al mundo. Hay encima claros indicios de que todavía oculta la verdadera naturaleza del grave contagio en la gigantesca nación de más de 1,400 millones de habitantes.

Pekín ha puesto en marcha su gigantesca maquinaria de propaganda para convencer al mundo libre de que ya superó la pandemia. Pero eso es mentira . Noticia falsa con el sello de una tiranía especializada en propaganda para incautos. Caixin, medio independiente chino, informa desde la semana pasada que los hospitales de Wuhan, aparente cuna de la pandemia, están viendo casos nuevos de portadores que el régimen describe como “asintomáticos”. Presionados sobre la denuncia, funcionarios chinos admitieron que hay hasta una docena diaria de esos casos y explicaron que son personas que “no propagarían el mal”, aunque no dijeron cómo las identificaron si supuestamente no presentan síntomas.

Enfermeros de Wuhan denunciaron asimismo al Financial Times de Londres que están viendo una cantidad indeterminada de “infecciones ocultas” que ya el régimen no incluye en las estadísticas oficiales, que son las que repiten como papagayos las organizaciones mundiales de salud y los medios occidentales, como si no tuviéramos experiencia de la forma en que las tiranías manipulan la verdad y los hechos. La prensa oficial china, que es la única tolerada , pinta los envíos de “equipos y medicinas” que hace el régimen al extranjero con la seguidilla de “vean el desastre que el coronavirus está causando en las democracias”.

Para evitar que descubran la verdad que no permite reportar en China, el régimen ha expulsado además a periodistas de diversos países, incluyendo a colegas del The New York Times, The Washington Post y el Wall Street Journal. También ha llevado a cabo una implacable batida contra periodistas independientes chinos. Y sin que medie motivo alguno de salud pública, está realizando redadas y aislando a numerosos ciudadanos, lo que ha provocado protestas de organizaciones internacionales de derechos humanos.