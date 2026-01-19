OTAN Europa aboga por la negociación ante amenazas de Trump con aranceles por Groenlandia pero prepara posibles represalias La Comisión Europea reiteró su respaldo a Dinamarca y Groenlandia. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, afirmó que la Unión Europea se mantiene unida frente a cualquier amenaza a su soberanía y aseguró que el bloque protegerá sus intereses estratégicos, económicos y de seguridad.

Video Tropas europeas llegan a Groenlandia tras amenaza de aranceles por disputa con EEUU

Representantes de los 27 países de la Unión Europea se reunieron el domingo en Bruselas para evaluar una posible respuesta a la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a varios miembros del bloque si no aceptan un acuerdo para que Groenlandia pase a control estadounidense.

Durante el encuentro, que tuvo carácter preliminar, los funcionarios coincidieron en que la prioridad sigue siendo la negociación con Washington, aunque no descartaron medidas de represalia si la presión continúa. Fuentes diplomáticas indicaron que el bloque podría recurrir a aranceles u otras restricciones comerciales contra Estados Unidos en caso de que fracasen los esfuerzos diplomáticos.

Trump anunció el sábado que planea imponer un aumento arancelario del 10 % a partir de febrero, con posibilidad de elevarlo hasta el 25 % en junio, contra Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Países Bajos y Suecia, además de Reino Unido y Noruega, que no son miembros de la UE. La medida estaría condicionada a que esos países acepten un acuerdo para la cesión de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

La Comisión Europea reiteró su respaldo a Dinamarca y a Groenlandia. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, afirmó que la Unión Europea se mantiene unida frente a cualquier amenaza a su soberanía y aseguró que el bloque protegerá sus intereses estratégicos, económicos y de seguridad.

Entre las opciones que se debaten en Bruselas figura la posible reactivación de una lista de aranceles por valor de 93,000 millones de euros contra productos estadounidenses, elaborada durante disputas comerciales previas. También se ha mencionado la eventual activación del denominado instrumento anti-coerción de la UE, que permitiría imponer restricciones a empresas estadounidenses de servicios, incluidas grandes compañías tecnológicas, aunque esta medida no se considera prioritaria por el riesgo de escalada.

El gobierno de Estados Unidos defiende su intención de adquirir Groenlandia y la amenaza de imponer aranceles como mecanismo de presión para lograrlo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en una entrevista televisiva que los líderes europeos terminarán aceptando que el control estadounidense de Groenlandia sería beneficioso para todas las partes. Trump, por su parte, dijo en redes sociales que Dinamarca no ha logrado hacer frente a lo que describió como una amenaza rusa en la isla.

Líderes europeos muestran su rechazo a la presión de Trump: “No permitiremos que se nos chantajee”

Varios líderes han expresado su rechazo a la iniciativa. El primer ministro británico, Keir Starmer, comunicó a Trump que la imposición de aranceles a aliados por cumplir compromisos de seguridad colectiva es errónea. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó la propuesta de “un error”, mientras que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que mantiene contactos con Washington sobre la situación.

“No permitiremos que se nos chantajee”, declaró el vicecanciller alemán Lars Klingbeil en una conferencia de prensa este lunes en Berlín, junto al ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure. “Europa responderá con una respuesta unida y clara, y ya estamos preparando contramedidas junto con nuestros socios europeos”, agregó.

Klingbeil insistió en que “se ha alcanzado el límite” en lo que respecta a las amenazas del líder estadounidense. “Estamos viviendo constantemente una nueva confrontación que el presidente Trump busca”, concluyó.

Por su parte, Starmer afirmó este lunes que una guerra comercial no beneficia a nadie e insistió en que su país respalda el “derecho fundamental” de Groenlandia y de Dinamarca a decidir el futuro de la isla ártica. El primer ministro, que ha trabajado para forjar una relación sólida con Trump, subrayó que el vínculo entre Reino Unido y Estados Unidos es vital y que Londres está “decidido a mantener esa relación fuerte, constructiva y orientada a resultados”. No obstante, aclaró que ello no implica fingir que no existen diferencias.

En una conferencia de prensa en Londres, Starmer señaló que “ser pragmático no significa ser pasivo, y la asociación no significa abandonar los principios”. Al mismo tiempo, y en un intento por rebajar la tensión, aseguró que Reino Unido trabajará con sus aliados en Europa, la OTAN y Estados Unidos y que mantendrá “abierto el diálogo”.

También indicó que Reino Unido no tiene previsto considerar aranceles de represalia. “No hemos llegado a ese punto. Mi prioridad es asegurarme de que no lleguemos a ese punto”, afirmó.

El Consejo Europeo anunció la convocatoria de una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno en los próximos días para analizar el escenario y coordinar una respuesta común. En paralelo, Reino Unido, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia, firmaron junto a Dinamarca una declaración conjunta en la que condenan las amenazas arancelarias y reiteran su apoyo a Groenlandia.

La Casa Blanca no ha comentado oficialmente las declaraciones conjuntas ni el aumento de contactos diplomáticos, que se producen en vísperas del Foro Económico Mundial de Davos, donde se espera la presencia de líderes europeos y del propio Trump.