Cae un misil cerca del Aeropuerto Internacional de Qamishli en Siria

En un contexto de creciente hostilidad regional, las fuerzas de la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos y los sistemas de defensa de la OTAN neutralizaron ataques aéreos en el noreste de Siria, en lo que podría ser una peligrosa expansión del conflicto entre Washington, Israel e Irán.

Un proyectil impactó en territorio de Siria, en la aldea de Qazaljo, en las afueras de Qamishli. El misil no causó daños materiales ni humanos al momento de estrellarse en un campo despoblado cerca del aeropuerto.

Tras la caída del obús, grupos de residentes se acercaron a inspeccionar los restos del misil con total naturalidad. En imágenes difundidas por diferentes agencias desde la zona se observa cómo varias personas rodean el proyectil y lo tocan, sin aparentar temor ante el riesgo de una detonación. El bombardeo forma parte de la contraofensiva iraní en el marco de la creciente escalada regional, que mantiene en alerta a varios países de Medio Oriente.

En otros insidentes


Durante la noche del martes 3 de marzo, las fuerzas de la Coalición derribaron varios drones dirigidos hacia la base militar de Kharab al-Jir, ubicada en la región de Rmeilan, al este de al-Qamishli. Según reportes de corresponsales locales de Enab Baladi, los dispositivos fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo.

Aunque residentes de la zona informaron de fuertes explosiones y una intensa actividad aérea, hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre víctimas o daños materiales dentro de la instalación, que es uno de los últimos reductos estratégicos de EE. UU. en la provincia de al-Hasakah.

Misil iraní derribado en la frontera turca

En un hecho paralelo ocurrido la mañana de este miércoles 4 de marzo, un misil balístico lanzado desde Irán fue interceptado mientras sobrevolaba la región. El Ministerio de Defensa de Turquía confirmó posteriormente que sus sistemas de defensa aérea, integrados en la red de la OTAN, interceptaron con éxito el misil que se dirigía hacia espacio aéreo turco. "Turquía mantiene su pleno derecho a responder ante cualquier acto hostil que atente contra su seguridad e integridad territorial", declaró el ministerio en un comunicado oficial.

