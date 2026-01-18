Donald Trump OTAN se solidariza con Dinamarca por Groenlandia ante amenazas de Trump Al menos ocho países europeos emitieron un pronunciamiento para manifestar su respaldo al pueblo de Groenlandia, ante los amagos del presidente Trump; esto horas después de que el estadounidense anunció sanciones arancelarias.

Video Trump reavivó la disputa por Groenlandia y tensionó a Dinamarca y la OTAN



A través de un comunicado conjunto los ocho países miembros, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, cerraron filas con Dinamarca y Groenlandia, y afirmaron en que están dispuestos a entablar un diálogo que esté basado en los principios de soberanía e integridad territorial, ante los amagos de anexión por parte del presidente Donald Trump



A unos días de que miembros de la OTAN desplegaron un ejercicio danés, denominado Resistencia Ártica, los países aliados defendieron este operativo a fin de “fortalecer la seguridad del Ártico como un interés transatlántico compartido.

“No representa ninguna amenaza para nadie”, indicaron los países integrantes de la OTAN.

OTAN responde a amenazas arancelarias

Los países miembros de la OTAN también respondieron sobre las amenazas arancelarias de Donald Trump, quien amagó con imponer mayores aranceles, si se oponen a que Estados Unidos compre Groenlandia.

Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y amenazan con una peligrosa espiral descendente. Seguiremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Nos comprometemos a defender nuestra soberanía.

El pasado sábado 17 de enero, Trump amagó con imponer tasas aduaneras de hasta el 25%, hasta que logre concretarse la compra del territorio danés.

"China y Rusia quieren Groenlandia y no hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto", afirmó el presidente estadounidense.

¿Por qué la OTAN se solidariza con Dinamarca?

Donald Trump elevó esta semana el tono contra el territorio danés, al afirmar que “habría que hacer algo” con la isla, debido a que no aceptaría que Rusia o China intentaran “ocupar” Groenlandia.

“Ya sea por las buenas o por las malas”, emitió el republicano tensando el ambiente entre ambas potencias.