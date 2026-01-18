Donald Trump

OTAN se solidariza con Dinamarca por Groenlandia ante amenazas de Trump

Al menos ocho países europeos emitieron un pronunciamiento para manifestar su respaldo al pueblo de Groenlandia, ante los amagos del presidente Trump; esto horas después de que el estadounidense anunció sanciones arancelarias.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump reavivó la disputa por Groenlandia y tensionó a Dinamarca y la OTAN


A través de un comunicado conjunto los ocho países miembros, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, cerraron filas con Dinamarca y Groenlandia, y afirmaron en que están dispuestos a entablar un diálogo que esté basado en los principios de soberanía e integridad territorial, ante los amagos de anexión por parte del presidente Donald Trump


A unos días de que miembros de la OTAN desplegaron un ejercicio danés, denominado Resistencia Ártica, los países aliados defendieron este operativo a fin de “fortalecer la seguridad del Ártico como un interés transatlántico compartido.

PUBLICIDAD

“No representa ninguna amenaza para nadie”, indicaron los países integrantes de la OTAN.

Más sobre Donald Trump

Argentina designa a Quds Force como organización terrorista; EEUU celebra la decisión de Milei
2 mins

Argentina designa a Quds Force como organización terrorista; EEUU celebra la decisión de Milei

Estados Unidos
Donald Trump amenaza con demandar a JPMorgan por excluirlo de servicios tras el asalto al Capitolio
1 mins

Donald Trump amenaza con demandar a JPMorgan por excluirlo de servicios tras el asalto al Capitolio

Estados Unidos
Ayatolá Jamenei culpa a Trump por apoyar manifestaciones que han dejado miles de muertos en Irán
2 mins

Ayatolá Jamenei culpa a Trump por apoyar manifestaciones que han dejado miles de muertos en Irán

Estados Unidos
Miles protestan en Dinamarca contra las amenazas de Donald Trump
2 mins

Miles protestan en Dinamarca contra las amenazas de Donald Trump

Estados Unidos
Departamento de Justicia abre investigación contra el gobernador de Minnesota y alcalde de Minneapolis por presunta obstrucción a ICE
7 mins

Departamento de Justicia abre investigación contra el gobernador de Minnesota y alcalde de Minneapolis por presunta obstrucción a ICE

Estados Unidos
Tim Walz reacciona a posibilidad de Ley de Insurrección en Minnesota: ¿Qué contestó a Trump?
1 mins

Tim Walz reacciona a posibilidad de Ley de Insurrección en Minnesota: ¿Qué contestó a Trump?

Estados Unidos
Estados Unidos sanciona a funcionarios de Irán y Trump presume freno a ejecución de manifestante
3 mins

Estados Unidos sanciona a funcionarios de Irán y Trump presume freno a ejecución de manifestante

Estados Unidos
Seguirán redadas de ICE en Minnesota y Donald Trump no descarta activar Ley de Insurrección
3 mins

Seguirán redadas de ICE en Minnesota y Donald Trump no descarta activar Ley de Insurrección

Estados Unidos
Con voto de JD Vance, republicanos desestiman en el Senado de EEUU resolución sobre poderes de guerra de Trump
1 mins

Con voto de JD Vance, republicanos desestiman en el Senado de EEUU resolución sobre poderes de guerra de Trump

Estados Unidos
Ciudades Santuario afectadas en Estados Unidos por medida de Trump a partir de febrero 2026
1 mins

Ciudades Santuario afectadas en Estados Unidos por medida de Trump a partir de febrero 2026

Estados Unidos

OTAN responde a amenazas arancelarias

Los países miembros de la OTAN también respondieron sobre las amenazas arancelarias de Donald Trump, quien amagó con imponer mayores aranceles, si se oponen a que Estados Unidos compre Groenlandia.

Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y amenazan con una peligrosa espiral descendente. Seguiremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Nos comprometemos a defender nuestra soberanía.

El pasado sábado 17 de enero, Trump amagó con imponer tasas aduaneras de hasta el 25%, hasta que logre concretarse la compra del territorio danés.

"China y Rusia quieren Groenlandia y no hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto", afirmó el presidente estadounidense.

¿Por qué la OTAN se solidariza con Dinamarca?

Donald Trump elevó esta semana el tono contra el territorio danés, al afirmar que “habría que hacer algo” con la isla, debido a que no aceptaría que Rusia o China intentaran “ocupar” Groenlandia.

“Ya sea por las buenas o por las malas”, emitió el republicano tensando el ambiente entre ambas potencias.

Ante las palabras de Trump, el Ministerio de Exteriores de China respondió e instó a Estados Unidos a “no usar a otros países como excusa para sus propios propósitos egoístas”.

Relacionados:
Donald TrumpEstados Unidos de AméricaPresidente de Estados UnidosGroenlandiaOTAN

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX