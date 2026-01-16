Groenlandia Trump advierte de aranceles por Groenlandia: ¿A qué países afectaría nuevo impuesto? El presidente Donald Trump lanzó una advertencia sobre imponer aranceles en su búsqueda de hacerse de Groenlandia

Video Trump reavivó la disputa por Groenlandia y tensionó a Dinamarca y la OTAN

El presidente Donald Trump hizo un nuevo anuncio hoy 16 de enero de 2026, para lanzar una advertencia sobre nuevos aranceles, en su intento porque Estados Unidos de América (EUA) se haga del control de Groenlandia.

Recientemente funcionarios de alto nivel tanto de Estados Unidos como de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington para hablar sobre la controversia que ha surgido por el interés de Trump sobre la isla.

¿A qué países puede afectar el nuevo arancel?



Este viernes, en un evento sobre atención médica rural, Donald Trump habló de nuevo sobre su interés por hacerse de Groenlandia y lanzó la advertencia de un nuevo arancel.

Trump dijo que “podría hacer eso con Groenlandia también”, al referirse a la aplicación de un nuevo arancel.

Sin embargo, la advertencia escaló de nivel cuando el presidente de Estados Unidos expuso quiénes se podrían ver afectados si es que el nuevo arancel se pone en marcha.

Noticia relacionada:

Podría imponer un arancel a los países si no están de acuerdo con (que) Groenlandia (pase a control de Estados Unidos), porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. Así que podría hacer eso. Donald Trump, presidente de EE UU