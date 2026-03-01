Noticias Irán responde a Trump y defiende su derecho a actuar frente a ataques de EEUU Dichas declaraciones fueron en respuesta a un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales, en el que advertía que Irán sufriría un “golpe sin precedentes si tomaba represalias”



Video Israel anuncia próxima ola de ataques a defensas de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó el domingo 1 de marzo de 2026 que ningún país tiene derecho a decirle a Irán que no responda a los ataques que ha sufrido por parte de Estados Unidos.

Sus declaraciones fueron en respuesta a un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales, en el que advertía que Irán sufriría un “golpe sin precedentes si tomaba represalias”.

PUBLICIDAD

Acto de autodefensa iraní

Araghchi explicó durante el programa This Week de ABC News que las acciones de Irán son un acto legítimo de defensa, afirmando que tienen todo el derecho de hacerlo.

“No creo que ningún líder de un país tenga derecho a decir eso. No. Nos estamos defendiendo y tenemos todo el derecho, todo el derecho legítimo, a defendernos. Lo que estamos haciendo es un acto de autodefensa. Hay enormes diferencias entre ambas cosas”.

El diplomático subrayó que Irán considera fundamental proteger a su pueblo y mantener su soberanía frente a lo que perciben como agresiones externas por parte del Gobierno estadounidense.

Irán contesta amenaza de Trump

Araghchi, afirmó que ningún país, incluido Estados Unidos, tiene derecho a decirle a Irán que no se defienda, y subrayó que las acciones de su país son un acto de autodefensa legítima.

“Así que habría que decirle al presidente de los Estados Unidos: ‘No ataque. No cometa ninguna agresión contra otro país. Pero nadie puede decirnos que no tenemos derecho a defendernos. Nos estamos defendiendo; cueste lo que cueste; y no vemos ningún límite para defendernos, para proteger a nuestro pueblo”.

¿Qué advirtió Trump a Irán?

El domingo por la mañana, Trump publicó un mensaje en sus redes sociales después de que Irán asegurará que se defendería ante la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en donde murió el líder supremo iraní, Alí Jamenei.

PUBLICIDAD

“Irán acaba de declarar que hoy va a golpear muy fuerte, más fuerte que nunca. ¡PERO MEJOR QUE NO LO HAGAN, PORQUE SI LO HACEN, LES GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA NUNCA ANTES VISTA!”.

Estas declaraciones reflejan la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, luego de los ataques militares recientes en la región, demostrando la firme postura de Teherán frente a las advertencias estadounidenses.

JICM