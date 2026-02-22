Groenlandia

Groenlandia dice “no, gracias” a Trump y rechaza envío de buque hospital de EEUU

Aunque el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció a Donald Trump indicó que una medida así debe consultarse primero con las autoridades y con pleno respeto a las instituciones groelandesas: "Va a ser un no gracias desde aquí".

El primer ministro de Groenlandia respondió con un contundente “no, gracias” a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar un buque hospital estadounidense a la isla ártica.

A través de un mensaje difundido en la red social de Facebook, el jefe de gobierno groenlandés dejó clara la postura de su administración frente a lo que consideró una iniciativa unilateral por parte de Trump.

En su publicación, el mandatario subrayó que Groenlandia cuenta con un sistema de salud pública propio, financiado con recursos estatales y que garantiza atención médica gratuita para sus ciudadanos, defendiendo el modelo sanitario local frente al ofrecimiento extranjero.

Va a ser un no gracias desde aquí. Se nota la idea del Presidente Trump de enviar un barco hospital estadounidense aquí a Groenlandia. Pero tenemos un sistema de salud pública donde el tratamiento es gratuito para los ciudadanos. Es una elección deliberada. Y una parte básica de nuestra sociedad. No es así en estados unidos, donde cuesta dinero ir al médico
Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia.

El ofrecimiento de TrumpLa propuesta de Trump consistía en enviar un barco hospital estadounidense desde Luisiana para reforzar la atención médica en Groenlandia. El planteamiento fue difundido públicamente por el propio presidente el sábado a través de Truth Social.

Sin embargo, desde Nuuk se interpretó el anuncio como un gesto que no había sido consultado previamente con las autoridades locales. El primer ministro recalcó que, si bien siempre están abiertos al diálogo y la cooperación internacional, las decisiones sobre el país deben tomarse “en casa” y con respeto a sus instituciones.

El dirigente contrastó el sistema sanitario groenlandés con el estadounidense, señalando que en Estados Unidos la atención médica tiene un costo para los pacientes, mientras que en Groenlandia el acceso es gratuito, negando que el modelo sanitario de la isla enfrente una crisis estructural.

Imagen Comando Sur de EEUU

Tensión por el interés geopolítico de EEUU en la isla

El episodio revive la tensión latente en torno al interés estratégico de Estados Unidos en Groenlandia. Semanas atrás Trump ya había expresado abiertamente su deseo de que Washington adquiriera la isla, una idea que generó fricciones con Dinamarca, país del que Groenlandia es territorio autónomo.

Groenlandia ocupa una posición clave en el Ártico, región de creciente relevancia por sus recursos naturales y por las nuevas rutas marítimas derivadas del deshielo. Para Estados Unidos, su ubicación tiene valor estratégico tanto en términos de defensa como de competencia con otras potencias.

Groenlandia

