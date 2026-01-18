Donald Trump

Antonio Costa convoca a cumbre extraordinaria con líderes de la UE ante amenazas de Trump hacia Groenlandia

"Dada la importancia de los últimos acontecimientos y con el fin de mejorar la coordinación, decidió convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo en los próximos días", anunció Costa en una publicación en las redes sociales.

Los dirigentes de los países de la UE se reunirán "en los próximos días" en una cumbre para coordinar su respuesta a las amenazas de aranceles de Donald Trump debido a la pugna por Groenlandia, anunció este domingo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
Un alto funcionario europeo afirmó que Costa está considerando celebrar la cumbre en Bruselas el jueves.

Antonio Acosta reafirma compromiso con la soberanía nacional

A través de su cuenta de X, el presidente del Consejo Europeo, António Costa reafirmó su compromiso en entorno a Groenlandia con 6 puntos, de los cuales destacan: la Unidad de principios del derecho internacional y soberanía nacional; al igual que el apoyo y solidaridad con Dinamarca y Groenlandia.

Otro punto importante que mencionó fue la evaluación compartida referente a los aranceles y ver si son incompatibles con el acuerdo comercial de UE y EE. UU.

También remarcó la disposición de seguir colaborando con Estados Unidos en todas las cuestiones de intereses en común.

Finalmente, confirmó la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, la cual se llevaría cabo en los próximos días.

