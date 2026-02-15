Noticias

Europeos rechazan afirmaciones de EEUU sobre que enfrentan un "borrado de civilización"

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, defendió la vigencia y fortaleza de Europa durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, uno de los foros clave sobre política y defensa global

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Una alta funcionaria de la Unión Europea rechazó las afirmaciones de que el continente atraviesa un supuesto “borrado de civilización”, respondiendo el domingo 15 de febrero de 2026 a las críticas provenientes del actual gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según reportes de la agencia de noticias The Associated Press (AP), la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, defendió la vigencia y fortaleza de Europa durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, uno de los foros clave sobre política y defensa global.

Respuesta europea a críticas de Estados Unidos

Las declaraciones de Kallas se produjeron tras la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ofreció un mensaje considerado más conciliador hacia los aliados europeos. Su tono contrastó con la postura más dura expresada el año anterior por el vicepresidente JD Vance, aunque Washington reiteró su intención de redefinir la relación transatlántica en temas estratégicos.

Kallas cuestionó la narrativa incluida en la estrategia de seguridad nacional estadounidense difundida en diciembre del año pasado, en la que se advertía sobre un eventual declive europeo vinculado a políticas migratorias, baja natalidad y presuntas limitaciones a la libertad de expresión.

La funcionaria fue enfática al afirmar que Europa no enfrenta un colapso civilizatorio. Por el contrario, sostuvo que el continente sigue siendo atractivo para otras naciones. Como ejemplo, mencionó que durante una visita a Canadá escuchó comentarios de ciudadanos interesados en una eventual integración a la UE.

“En contra de lo que algunos puedan decir , la Europa progresista y decadente no se enfrenta a un borrado de civilización. De hecho, la gente todavía quiere unirse a nuestro club y no sólo los europeos”, afirmó la funcionaria europea.

Alianza transatlántica con diferencias

Durante el encuentro, transatlántica no es objetivo de Washington y reconoció la profunda conexión histórica entre Estados Unidos y Europa. Sin embargo, dejó claro que la administración estadounidense mantendrá posiciones firmes en asuntos como migración, comercio y cambio climático.

Líderes europeos respondieron que continuarán defendiendo sus valores. El primer ministro británico, Keir Starmer, enfatizó la importancia de proteger sociedades libres y diversas como base de la fortaleza europea.

Pese a las diferencias, Kallas concluyó que ambas regiones seguirán trabajando juntas, reconociendo que la cooperación transatlántica permanece como un pilar central en la política internacional.

