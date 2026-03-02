Israel Guerra contra Irán | Hegseth dice que guerra en Irán "no es Irak, es una clara y decisiva misión" En una conferencia de prensa desde el Pentágono, Hegseth también buscó responder a las críticas de sectores demócratas y negó que estemos ante una guerra sin fin como la de Irak.

Video Ataques desde Líbano elevan tensión en frontera norte de Israel

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó este lunes 2 de marzo de 2026 que la ofensiva contra Irán no va a ser una guerra interminable como la de Irak.

"A los medios y a la izquierda política que está gritando 'guerra sin final', paren, esto no es Irak, esto no es sin final (...) Esto es lo contrario, esta operación es una clara, devastadora y decisiva misión", agregó el secretario de Defensa en una conferencia de prensa desde el Pentágono.

Hegseth buscó defender la acción emprendida el viernes pasado junto a Israel porque el régimen de Teherán estaba "acumulando poderosos misiles y drones para crear un escudo convencional para sus exhibiciones de chantaje nuclear". "No se trata de una 'guerra para cambiar el régimen', pero el régimen sí que cambió. Y el mundo está mejor así", dijo.

"Nada de estúpidas reglas de enfrentamiento, nada de atolladeros de construcción nacional, nada de ejercicios de construcción de democracia. Nada de guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas", afirmó Hegseth. "Si matas estadounidenses o si amenazas estadounidenses en cualquier lugar del mundo, te perseguiremos sin remordimientos y sin vacilar te mataremos".

Hegseth compareció junto al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien tomó la palabra para ofrecer algunos detalles de la operación contra Irán, aunque antes quiso dirigirse a las familias de los cuatro militares fallecidos hasta este lunes. "Estamos de luto con ustedes y nunca los olvidaremos", fue su mensaje.



Este lunes el conflicto ha seguido intensificándose hasta convertirse en una guerra más amplia en la región. Irán y sus grupos armados aliados han lanzado misiles contra Israel, países árabes y objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio.

Cuatro soldados estadounidenses han muerto en combate. Trump ya adelantó el domingo que habría más bajas estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses no han ofrecido ningún plan de salida ni han dado señales de que el conflicto vaya a terminar pronto, y la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, sembró dudas sobre el futuro de la República Islámica y sumió a la región en una inestabilidad generalizada.

Trump, en una entrevista el domingo con The New York Times, afirmó que el ataque podría durar "de cuatro a cinco semanas".

La Media Luna Roja Iraní afirmó que al menos 555 personas han muerto en Irán hasta la fecha a causa de la campaña estadounidense-israelí. Once personas han muerto en Israel y 31 en el Líbano, según las autoridades locales.

Con información de AP

