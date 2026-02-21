Noticias ¿Qué países se benefician con el fallo de la Corte Suprema de EEUU contra los aranceles de Donald Trump? La decisión representa un punto de inflexión que reconfigura el escenario comercial internacional que beneficia principalmente a los socios y competidores comerciales de Estados Unidos

Video Aranceles: qué cambia tras el fallo de Corte Suprema y cómo podría bajar precio de algunos productos

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a más de cien países marca un giro relevante en la política comercial estadounidense. El tribunal consideró que el mandatario excedió las facultades que la ley le otorga en materia de comercio exterior, lo que dejó sin efecto una serie de gravámenes que habían encarecido exportaciones y generado tensiones globales.

Aunque Trump manifestó su desacuerdo con la decisión y anunció medidas adicionales -incluido un arancel global que pasó del 10% al 15% el 21 de febrero de 2026-, el fallo representa un alivio inmediato para varias economías que dependían del mercado estadounidense.

PUBLICIDAD

China, el principal beneficiado

Según reportes internacionales de El País y Bloomberg, China figura como el país más favorecido. Sus exportaciones a Estados Unidos estaban sujetas a un arancel general que alcanzaba el 34%. Con la anulación judicial, ese gravamen se reduce al 10%, lo que mejora significativamente la competitividad de los productos chinos en el mercado estadounidense y disminuye la presión sobre su sector exportador.

Esta reducción implica menores costos para importadores y consumidores en Estados Unidos, además de un alivio para las cadenas de suministro que habían absorbido el impacto de los aranceles.

México y Canadá: alivio bajo el TMEC

México y Canadá, principales socios comerciales de Estados Unidos, también se benefician de la decisión. En algunos casos, los aranceles generales bajan del 25% al 15%, lo que fortalece el intercambio en América del Norte.

El comercio entre los tres países se rige por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), lo que brinda un marco de protección adicional. La Casa Blanca aclaró que los productos amparados por este acuerdo no se verán afectados por el nuevo arancel global del 15%.

Sin embargo, el alivio no es total. La sentencia no elimina los gravámenes sectoriales aplicados al acero, aluminio, cobre y automóviles, industrias clave para la región.

Unión Europea y economías asiáticas

La Unión Europea también obtiene un beneficio relevante. Algunos de sus países miembros habían sido impactados por aranceles recíprocos en diversos sectores. Con el fallo, el gravamen promedio se mantiene en el 15%, lo que mejora la competitividad de sus exportaciones hacia Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Entre las economías que ven una mejora sustancial en sus condiciones comerciales destacan India (que enfrentaba aranceles de hasta 25%), Taiwán y Vietnam (20%), Tailandia (19%), Japón y Corea del Sur (15%). La reducción de estas tasas favorece sus balanzas comerciales y contribuye a estabilizar sectores exportadores estratégicos.

Reino Unido y otros socios comerciales

Reino Unido e India también estaban incluidos en la lista de países sujetos a gravámenes por desequilibrios comerciales. La anulación de los aranceles reduce la presión sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos.

En paralelo, se había contemplado imponer aranceles del 25% a países que mantuvieran intercambios comerciales con Irán, así como aplicar un arancel base del 10% incluso a naciones con acuerdos vigentes, como mecanismo para forzar nuevas negociaciones. El fallo judicial limita el alcance inmediato de estas medidas.

Impacto global del fallo

De acuerdo con los citados medios, la decisión de la Corte Suprema reduce o elimina gravámenes que encarecían exportaciones, alivia tensiones comerciales y mejora la competitividad de múltiples economías frente al mercado estadounidense.

Si bien persisten algunos aranceles sectoriales y nuevas medidas han sido anunciadas, el fallo representa un punto de inflexión que reconfigura el escenario comercial internacional y beneficia, principalmente, a los principales socios y competidores comerciales de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

JICM