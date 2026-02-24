Irán

¿Baja tensión en Medio Oriente? Irán dice que está dispuesto a alcanzar un acuerdo con EEUU

El canciller iraní aseguró que Teherán no planea crear nunca un arma nuclear, en medio de las presiones de Estados Unidos para controlar el programa nuclear de Irán.

Por:N+ Univision
Tras semanas de tensiones entre Irán y Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, informó que Teherán está decidido a alcanzar un acuerdo "justo y equitativo" con Estados Unidos lo antes posible.

A través de X, el canciller destacó que los dos países "tienen una oportunidad histórica de lograr un acuerdo sin precedentes". Al mismo tiempo, aseguró que el gobierno no tiene la intención de desarrollar un arma nuclear.

Nuestras convicciones fundamentales son muy claras: Irán nunca desarrollará bajo ninguna circunstancia un arma nuclear; ni los iraníes renunciaremos jamás a nuestro derecho de aprovechar los dividendos de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo
Canciller de Irán, Abbas Araghchi
Añadió que Irán tampoco renunciará a su derecho a aprovechar los dividendos de la tecnología nuclear pacífica para el pueblo iraní.

Tensión entre Teherán y Washington

Esta postura surge antes de la tercera ronda de negociaciones nucleares indirectas entre Teherán y Washington, programadas para el jueves en Ginebra.

Ambos países para lograr un acuerdo sin precedentes, pues el canciller Araghchi pues transmitió la disposición de Teherán de que un acuerdo está al alcance, pero solo si se da prioridad a la diplomacia.

Estos comentarios se producen en medio del imponente despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente y de dos rondas indirectas de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, las cuales se han enfocado en el programa nuclear iraní.

Se tiene previsto que las delegaciones de ambos países se reúnan este jueves 26 de febrero en Ginebra para una nueva ronda de diálogos nucleares. El enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff, y el canciller iraní, Abbas Araghchi.

