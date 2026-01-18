Aranceles Unión Europea considera imponer aranceles de 93 mil millones de euros a EEUU La Unión Europea está considerando imponer aranceles por hasta 93 mil millones de euros a Estados Unidos o restringir el acceso de sus empresas al mercado comunitario, en respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump contra aliados de la OTAN por Groenlandia.

Después de que el presidente Donald Trump anunciara que impondrá aranceles del 10% a “todos los bienes” procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero, la Unión Europea ya está evaluando el también imponer aranceles de 93 mil millones de euros a Estados Unidos o restringir el acceso de las empresas estadounidenses al mercado del bloque.

Esta medida forma parte de un paquete de represalias que las capitales europeas están analizando ante la creciente presión de Washington por apoderarse de Groenlandia.

De acuerdo con Financial Times, estas opciones se están afinando para dar a los líderes europeos mayor poder de negociación en reuniones clave con el presidente de Estados Unidos durante el Foro Económico Mundial de Davos, al tiempo que buscan evitar una ruptura profunda en la alianza militar occidental.

Lista de productos a posibles aranceles

La lista de productos sujetos a posibles aranceles fue preparada desde el año pasado, pero quedó en suspenso para evitar una guerra comercial a gran escala.

Además, los embajadores de los 27 países de la UE retomaron el debate este fin de semana, junto con la posible activación del Instrumento Anticoerción, que permitiría limitar el acceso de empresas estadounidenses al mercado comunitario.

Francia ha pedido aplicar esta herramienta, que nunca se ha utilizado desde su adopción en 2023 y que contempla restricciones a inversiones y a la exportación de servicios, incluidos los de grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos.

Este domingo, los ocho países en la mira de Trump, advirtieron en una declaración conjunta que de concretarse las amenazas tarifarias de Washington, se corre el riesgo de una "peligrosa espiral ascendente".