Aranceles

Unión Europea considera imponer aranceles de 93 mil millones de euros a EEUU

La Unión Europea está considerando imponer aranceles por hasta 93 mil millones de euros a Estados Unidos o restringir el acceso de sus empresas al mercado comunitario, en respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump contra aliados de la OTAN por Groenlandia.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Groenlandia, en disputa: Dinamarca rechazó postura de EEUU sobre su compra

Después de que el presidente Donald Trump anunciara que impondrá aranceles del 10% a “todos los bienes” procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero, la Unión Europea ya está evaluando el también imponer aranceles de 93 mil millones de euros a Estados Unidos o restringir el acceso de las empresas estadounidenses al mercado del bloque.

Esta medida forma parte de un paquete de represalias que las capitales europeas están analizando ante la creciente presión de Washington por apoderarse de Groenlandia.

PUBLICIDAD

Más sobre Aranceles

En un minuto: Identifican a la primera víctima del incendio de Año Nuevo en los Alpes suizos
1:13

En un minuto: Identifican a la primera víctima del incendio de Año Nuevo en los Alpes suizos

Mundo
Guerra comercial: cómo China contraataca con las mismas estrategias de EEUU
5 mins

Guerra comercial: cómo China contraataca con las mismas estrategias de EEUU

Mundo
En un minuto: Trump habla sobre el futuro a largo plazo de la frágil paz entre Israel y Hamas
1:13

En un minuto: Trump habla sobre el futuro a largo plazo de la frágil paz entre Israel y Hamas

Mundo
En un minuto: Polonia derriba varios drones rusos que ingresaron en su espacio aéreo
1:14

En un minuto: Polonia derriba varios drones rusos que ingresaron en su espacio aéreo

Mundo
En un minuto: Segundo día de cónclave para elegir nuevo papa
1:01

En un minuto: Segundo día de cónclave para elegir nuevo papa

Mundo
Cómo Trump, sus aranceles y sus dichos de anexar Canadá dieron la vuelta a las elecciones en ese país
5 mins

Cómo Trump, sus aranceles y sus dichos de anexar Canadá dieron la vuelta a las elecciones en ese país

Mundo
Cómo China se puede permitir desafiar a Trump y sus aranceles de hasta el 245%
4 mins

Cómo China se puede permitir desafiar a Trump y sus aranceles de hasta el 245%

Mundo
China desmiente que haya negociaciones con EEUU por los aranceles y pide su eliminación total
4 mins

China desmiente que haya negociaciones con EEUU por los aranceles y pide su eliminación total

Mundo
En un minuto: Fieles visitan al papa Francisco en la Basílica de San Pedro
1:09

En un minuto: Fieles visitan al papa Francisco en la Basílica de San Pedro

Mundo
En la guerra comercial con EEUU, China parece tener más cartas ganadoras que Trump
9 mins

En la guerra comercial con EEUU, China parece tener más cartas ganadoras que Trump

Mundo

De acuerdo con Financial Times, estas opciones se están afinando para dar a los líderes europeos mayor poder de negociación en reuniones clave con el presidente de Estados Unidos durante el Foro Económico Mundial de Davos, al tiempo que buscan evitar una ruptura profunda en la alianza militar occidental.

Lista de productos a posibles aranceles

La lista de productos sujetos a posibles aranceles fue preparada desde el año pasado, pero quedó en suspenso para evitar una guerra comercial a gran escala.

Además, los embajadores de los 27 países de la UE retomaron el debate este fin de semana, junto con la posible activación del Instrumento Anticoerción, que permitiría limitar el acceso de empresas estadounidenses al mercado comunitario.

Francia ha pedido aplicar esta herramienta, que nunca se ha utilizado desde su adopción en 2023 y que contempla restricciones a inversiones y a la exportación de servicios, incluidos los de grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos.

Este domingo, los ocho países en la mira de Trump, advirtieron en una declaración conjunta que de concretarse las amenazas tarifarias de Washington, se corre el riesgo de una "peligrosa espiral ascendente".

El posicionamiento fue firmado por Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, cuyas naciones afirmaron que las tropas enviadas a Groenlandia para la operación "Resistencia Ártica" no representan “ninguna amenaza para nadie”.

Relacionados:
ArancelesUnión EuropeaEstados Unidos de AméricaEconomíaGroenlandia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX