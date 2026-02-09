Príncipe Andrés

Nueva información del caso Epstein: Señalan posible vínculo con un expríncipe de Reino Unido

El hermano del rey fue representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011, antes de dimitir debido a críticas sobre sus gastos y su manera de desempeñar el cargo

Video "¿Cree que usted es el diablo?": Surge video inédito de entrevista de Steve Bannon a Jeffrey Epstein

El expríncipe Andrés pudo haber transmitido al delincuente sexual Jeffrey Epstein información potencialmente confidencial cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, según correos electrónicos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Nuevas fotos sin fecha, a finales de enero, en las que el expríncipe aparece con otra mujer, en el marco de los archivos Epstein, han vuelto a alimentar las sospechas de posibles vínculos con Epstein.

En las fotos se ve al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven cuyo rostro ha sido censurado.

Por otra parte, también han salido a la luz correos electrónicos en los que se invitaba a Epstein al Palacio de Buckingham para hablar en "privado".

El Palacio de Buckingham confirmó que el expríncipe dejó el pasado lunes su lujosa residencia en el complejo real de Windsor para mudarse a una propiedad privada del rey en Norfolk (este de Inglaterra).

¿Por qué vinculan al expríncipe Andrés con Epstein?

En un correo electrónico del 30 de noviembre de 2010, al que pudo acceder la agencia de noticias AFP, Andrew Mountbatten-Windsor (el expríncipe Andrés), entonces duque de York y en cuya dirección de email aparece como 'The Duke', envió al financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur.

El entonces príncipe envió los informes al financiero estadounidense cinco minutos después de haberlos recibido de su asistente de la época.

Mountbatten-Windsor fue desposeído en octubre de todos sus títulos reales por su hermano mayor, el rey Carlos III, tras nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein.

En otro correo electrónico de octubre de 2010, citado por la BBC, el expríncipe Andrés también envió detalles al delincuente sexual sobre sus próximos viajes a esos mismos destinos.

El hermano del rey fue representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011, antes de dimitir debido a críticas sobre sus gastos y su manera de desempeñar el cargo.

Príncipe Andrew | De amistades peligrosas al caso Epstein: los escándalos más sonados que protagonizó el (ya no) príncipe Andrés

El expríncipe fue acusado de agresiones sexuales por Virginia Giuffre, principal testigo de cargo del caso Epstein, cuando la mujer era menor de edad.

Andrew Mountbatten-Windsor siempre ha negado dichas acusaciones de Virginia Giuffre, que se suicidó en Australia, según su familia, el 25 de abril de 2025, con 41 años.

Príncipes Guillermo y Catalina se dicen "profundamente preocupados"

El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, y su esposa Catalina (Kate Middleton) se mostraron "profundamente preocupados" por las últimas revelaciones que implican a su tío, Andrew Mountbatten-Windsor, informó el lunes el Palacio de Kensington.

"El príncipe y la princesa de Gales han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones", señaló el palacio en un comunicado. El texto añade que "sus pensamientos siguen centrados en las víctimas" del fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Son los primeros comentarios del heredero al trono y su esposa sobre el escándalo, desde la última publicación de los archivos relacionados con el caso Epstein hace más de una semana.

Video Caso Epstein sacude al Reino Unido: Exigen que el príncipe Andrés declare ante el Congreso de EEUU
